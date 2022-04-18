Haberler Yaşam Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda maske yasağı kalkıyor mu? Gözler son dakika açıklamasında!

Giriş Tarihi: 18.04.2022 09:01 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 09:01

"Maske zorunluluğu kalktı mı, kalkacak mı?" sorusunun yanıtı için son dakika açıklaması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu açıklama ile birlikte vaka sayılarındaki ciddi düşüş sebebiyle maske yasağının kaldırılacağı öngörülüyor. Bilindiği üzere açık alanlarda maske uygulamasına son verilmiş olup kapalı alanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımı devam ediyor. Okullardaki maske kullanımı da dahil olmak üzere Bilim Kurulu Toplantısı'nda maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor. Peki; Maske zorunluluğu kalktı mı, kalkacak mı? Okullarda maske yasağı kalkıyor mu, ne zaman? Gözler Bakan Koca'dan gelecek son dakika açıklamasında!