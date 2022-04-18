Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda maske yasağı kalkıyor mu? Gözler son dakika açıklamasında!
Giriş Tarihi: 18.04.2022 09:01 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 09:01

Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda maske yasağı kalkıyor mu? Gözler son dakika açıklamasında!

"Maske zorunluluğu kalktı mı, kalkacak mı?" sorusunun yanıtı için son dakika açıklaması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu açıklama ile birlikte vaka sayılarındaki ciddi düşüş sebebiyle maske yasağının kaldırılacağı öngörülüyor. Bilindiği üzere açık alanlarda maske uygulamasına son verilmiş olup kapalı alanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımı devam ediyor. Okullardaki maske kullanımı da dahil olmak üzere Bilim Kurulu Toplantısı'nda maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor. Peki; Maske zorunluluğu kalktı mı, kalkacak mı? Okullarda maske yasağı kalkıyor mu, ne zaman? Gözler Bakan Koca'dan gelecek son dakika açıklamasında!

Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda maske yasağı kalkıyor mu? Gözler son dakika açıklamasında!

Maske yasağının kapalı ve toplu alanlar için de kaldırılıp kaldırılmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu konuda; milyonlarca vatandaşın gözü Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklanacak kararlara çevrildi. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak" açıklamalarına yer vermişti. Peki; Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda maske yasağı kalkıyor mu? Gözler son dakika açıklamasında!

Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda maske yasağı kalkıyor mu? Gözler son dakika açıklamasında!

MASKELER KALKACAK MI?

Maske Zorunluluğu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelerde bulundu;

"Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz. 'En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda maske yasağı kalkıyor mu? Gözler son dakika açıklamasında!

KAPALI ALANDA MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?

Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü;

Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız.

Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda maske yasağı kalkıyor mu? Gözler son dakika açıklamasında!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda maske yasağı kalkıyor mu? Gözler son dakika açıklamasında!
SON DAKİKA