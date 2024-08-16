Maskeli saldırganın ifadesinin detayları ortaya çıktı! Saldırıya Hansen teşvik etti

Gözaltına alınan Arda K., emniyetteki işlemlerinin arından Eskişehir Adliyesi'ne getirildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen saldırgan Eskişehir 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından ' Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Arda K. ifadesinde, STEAM isimli oyun platformu üzerinden 'Fjotolf Hansen' isimli bir hesap kullanıcısını eklediğini, eklediği kişinin kendisini Doğu Avrupa kökenli olduğunu söylediğini, İngilizce konuştuklarını ve hesap ismi ile profil fotoğrafının Norveç Oslo'daki parlamento binasına terör eylemi yapması nedeniyle yakın hissettiğini söyledi. Arda K., "Kendisiyle konuşmaya başladık. O da insanlardan benim gibi hazzetmiyordu. Günlük konular haricinde dünya siyaseti, savaşlar hakkında da sohbet ediyorduk. Kendisi bulunduğu ülkede okulların başladığı, kendi gittiği okulda silah alıp eylem yapmak istediğini benimle paylaşıyordu. Hangi ülkede yaşadığını bilmiyorum. Türkiye'de yaşadığımı daha sonra Eskişehir'de yaşadığımı ve silah alma planlarımın olduğunu söylemiştim" dedi.