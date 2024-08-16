Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 16.08.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 07:41

Maskeli saldırganın ifadesinin detayları ortaya çıktı! Saldırıya Hansen teşvik etti

Eskişehir'de oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenerek dehşet saçan 18 yaşındaki Arda K.'nın ifadesinin detaylarına SABAH ulaştı. Arda K. bir uygulama üzerinden 2011'de Utoya adasında 77 kişiyi öldüren ardından adını Fjotolf Hansen olarak değiştiren kişi ile aynı ismi kullanan biriyle tanıştığını, bu kişinin isminden etkilendiğini ve saldırı için plan yaptığını anlattı.

Dilhan Dumanoğlu
Maskeli saldırganın ifadesinin detayları ortaya çıktı! Saldırıya Hansen teşvik etti

Arda K. saldırı yapabileceği yerleri haritalandırdıktan sonra kroki çıkardığını, bu krokileri Doğu Avrupalı arkadaşına gönderdiğini, onunla Tebebaşı Camii'ne karar verdiklerini, internetten kendisine kıyafet aldığını ve öncesinde giderek keşif yaptığını söyledi. Saldırgan, olay gününde canlı yayını Hansen'in kayıt altına alması için anlaştıklarını olay yerinde 5 kişiyi kaçarken de bir kişiyi bıçakladığını bu eylemi ise insanları sevmediği için yaptığını söyledi.

Maskeli saldırganın ifadesinin detayları ortaya çıktı! Saldırıya Hansen teşvik etti

Eskişehir'de oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenen 18 yaşındaki Arda K., dehşet saçtı. Maske ve çelik yelek giyerek sokağa çıkan Arda K., önüne gelene bıçakla saldırdı. 5 kişinin yaralayan saldırgan, olay yerine gelen polis memuru tarafından etkisiz hale getirildi. Öte yandan saldırgan Arda K., dehşet anlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Yaşanan olay sırasında ise bıçak darbeleriyle yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Arda K. gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Maskeli saldırganın ifadesinin detayları ortaya çıktı! Saldırıya Hansen teşvik etti

Gözaltına alınan Arda K., emniyetteki işlemlerinin arından Eskişehir Adliyesi'ne getirildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen saldırgan Eskişehir 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından ' Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Arda K. ifadesinde, STEAM isimli oyun platformu üzerinden 'Fjotolf Hansen' isimli bir hesap kullanıcısını eklediğini, eklediği kişinin kendisini Doğu Avrupa kökenli olduğunu söylediğini, İngilizce konuştuklarını ve hesap ismi ile profil fotoğrafının Norveç Oslo'daki parlamento binasına terör eylemi yapması nedeniyle yakın hissettiğini söyledi. Arda K., "Kendisiyle konuşmaya başladık. O da insanlardan benim gibi hazzetmiyordu. Günlük konular haricinde dünya siyaseti, savaşlar hakkında da sohbet ediyorduk. Kendisi bulunduğu ülkede okulların başladığı, kendi gittiği okulda silah alıp eylem yapmak istediğini benimle paylaşıyordu. Hangi ülkede yaşadığını bilmiyorum. Türkiye'de yaşadığımı daha sonra Eskişehir'de yaşadığımı ve silah alma planlarımın olduğunu söylemiştim" dedi.

Maskeli saldırganın ifadesinin detayları ortaya çıktı! Saldırıya Hansen teşvik etti

'TEPEBAŞI CAMİİ ÖNÜNÜN UYGUN OLDUĞUNU SÖYLEDİ'
Silah alacak bir yer bulamadığını, konuştuğu kişinin kendine patlayıcı yapabileceğini söylediğini, daha önce Telegram üzerinden patlayıcı yapabileceği metin dosyalarını indirerek incelediğini söyledi. Arda K., "Fjotolf Hansen bir konuşma esnasında kendisinin de patlayıcı madde yapmayı düşündüğünü hatta bir yakınının arabasını alıp bu patlayıcılarla eylem yapmayı düşündüğünü anlattı ancak detay vermedi. Bu kişi ile Telegram üzerinden konuşmaya başladım. Genellikle beni Eskişehir bir eylem yapmam konusunda yönlendirmeler de bulunuyordu.

Maskeli saldırganın ifadesinin detayları ortaya çıktı! Saldırıya Hansen teşvik etti

10 Ağustos'ta yapmış olduğum eylem krokisini Google haritalardan paint üzerine kopyalayarak eylem yapabileceğim yerleri çizerek bu kişiye gönderdim. Gönderdiğim krokide Tepebaşı Camii önü, Espark AVM civarı yakınındaki barlar çevresi Kanatlı AVM çevresi ve Çamlıca Mahallesinde bulunan marketlerin çevresine ait hazırladığım kroki mevcuttu. Kendisi de bana en uygun eylem yapabileceğim yerin Tepebaşı Camii önü olacağını söyledi.

SON DAKİKA