Giriş Tarihi: 16.08.2024 06:24
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
07:41
Maskeli saldırganın ifadesinin detayları ortaya çıktı! Saldırıya Hansen teşvik etti
Eskişehir'de oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenerek dehşet saçan 18 yaşındaki Arda K.'nın ifadesinin detaylarına SABAH ulaştı. Arda K. bir uygulama üzerinden 2011'de Utoya adasında 77 kişiyi öldüren ardından adını Fjotolf Hansen olarak değiştiren kişi ile aynı ismi kullanan biriyle tanıştığını, bu kişinin isminden etkilendiğini ve saldırı için plan yaptığını anlattı.