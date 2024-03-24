Maskeli sapık yaşlı kadına tecavüz etti: 11 yıl sonra…

SOSYAL MEDYALARI TAKİBE ALINDI

JASAT tarafından olay tarihinde serbest bırakılan 5 şüphelinin sosyal medya hesapları incelemeye alınmış ve şüpheliler içerisinde yer alan firari S.Ş'nin Facebook sayfasında, diğer şüphelilerden biri tarafından doğum gününün kutlandığı tespit edildi.