Maskesiz vatandaşı polis uyardı: "Sen unuttun ama virüs unutmaz"

"TAKSİYİ YIKAMAYA GÖTÜRÜYORUM"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında taksilerde başlatılan, tek-çift plaka uygulamasına uymayan sürücüler de ceza yemekten kurtulamadı. 3 bin 186 lira ceza kesilen taksi sürücüsü Ali Bal, "Ben aracı yıkatmak için dışarı çıktım. Geceden araç kirli geldiği için yıkatamadım. Daha temiz ve hijyenli şekilde müşterilerimize hizmet için çıktım. Kanunlara göre bizim çıkmamamız gerekiyormuş. Onun için cezai işlem uygulanıyor" diye konuştu.