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Haberler Yaşam Masquerade gece kulübünde 29 kişi ölmüştü: İddianamede çarpıcı detaylara ulaşıldı!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 09:43

Masquerade gece kulübünde 29 kişi ölmüştü: İddianamede çarpıcı detaylara ulaşıldı!

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin iddianamenin detaylarına ulaşıldı. Sanıkların, yangının çıkabileceği öngörüldüğü halde özen yükümlülüğüne aykırı davrandıkları anlaşıldı. Bilirkişi raporuna de yer verilen iddianamede, gece kulübünde acil yönlendirme ve aydınlatma sistemlerinin yapılan tadilat neticesinde devre dışı bırakıldığı, yangın sırasında işletmede kurulu sprinkler söndürme sisteminin çalışmadığı ve gerekli tedbirlerin alınmadığına ilişkin tespitlerde bulunularak, şüphelilerin kusurlu olduğu vurgulandı. İşte detaylar

AA
Masquerade gece kulübünde 29 kişi ölmüştü: İddianamede çarpıcı detaylara ulaşıldı!

Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 9 şüpheli hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.

Masquerade gece kulübünde 29 kişi ölmüştü: İddianamede çarpıcı detaylara ulaşıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 kişi "maktul", 27 kişi "müşteki", 9 kişi ise "sanık" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, 2 Nisan'da saat 12.35 sıralarında ''Masquerade'' isimli iş yerinde yangın çıktığına ilişkin ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin buraya sevk edildiği, itfaiye görevlilerinin içeride mahsur kalan kişileri dışarıya çıkardığı ifade edilerek, yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği anlatıldı.

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Masquerade gece kulübünde 29 kişi ölmüştü: İddianamede çarpıcı detaylara ulaşıldı!

Yangında, müşteki şüpheli Ercan Erkan, dumandan etkilenen Usamettin Yıldırım ile Gülden Taşpınar'ın yaralandığı kaydedilen iddianamede, savcılık ve bilirkişi heyetinin olay yerinde yaptığı çalışma neticesinde gece kulübü işletmesinin sahiplerinin Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ile Mehmet Menduh Ceylan, mesul müdürünün ise İsmet Şen olduğunun belirlendiği aktarıldı.

Masquerade gece kulübünde 29 kişi ölmüştü: İddianamede çarpıcı detaylara ulaşıldı!

İddianamede, işletmedeki tadilat sırasında metal işlerini yapan kişilerin Çağatay Altunel ve Kahraman Erdem olduğu, Dursun Çelik ve Sibel Çelik'in iş yerindeki asansörlü ve hidrolik destekli sandalyeyi kuran şirketin sahibi oldukları, İbrahim Bildirici'nin ise işletmenin tadilat ve tamirat işlerinden sorumlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Masquerade gece kulübünde 29 kişi ölmüştü: İddianamede çarpıcı detaylara ulaşıldı!

GECE KULÜBÜ SAHİPLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE YÖNETMELİKLERE UYGUN HAREKET ETMEMİŞ
Soruşturmanın başlangıcında alınan ön bilirkişi raporunda Şekergümüş, Dörtgül ve Ceylan'ın iş yeri sahibi olarak "işveren", İsmet Şen'in ise "işveren vekili" olarak tanımlandıkları ayrıca Erdem ve Altunel'in tadilatı gerçekleştiren firma sahipleri olarak "iş yeri sahibi", Dursun Çelik'in ise "alt taşeron" olarak tanımlanması gerektiği belirtilmekle beraber, Şekergümüş, Dörtgül ve Ceylan'ın iş yerinde çalışan geçici işçilere eğitim vermek zorunda oldukları halde eğitim vermedikleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun "İşverenin genel yükümlülüğü" maddesinin hükümlerine uymayan bu sanıklar ile işveren vekili Şen, Altunel, Erdem ve Çelik'in kusurlu bulundukları yönünde kanaat bildirildiği ifade edildi.

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