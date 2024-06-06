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Masquerade gece kulübünde 29 kişi ölmüştü: İddianamede çarpıcı detaylara ulaşıldı!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
09:43
Masquerade gece kulübünde 29 kişi ölmüştü: İddianamede çarpıcı detaylara ulaşıldı!
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin iddianamenin detaylarına ulaşıldı. Sanıkların, yangının çıkabileceği öngörüldüğü halde özen yükümlülüğüne aykırı davrandıkları anlaşıldı. Bilirkişi raporuna de yer verilen iddianamede, gece kulübünde acil yönlendirme ve aydınlatma sistemlerinin yapılan tadilat neticesinde devre dışı bırakıldığı, yangın sırasında işletmede kurulu sprinkler söndürme sisteminin çalışmadığı ve gerekli tedbirlerin alınmadığına ilişkin tespitlerde bulunularak, şüphelilerin kusurlu olduğu vurgulandı. İşte detaylar