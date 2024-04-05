Masquerade gece kulübünde can vermişti: Eşine söylediği son sözleri yürek yaktı!

İŞÇİLERDEN SORUMLUYMUŞ

Cenazeye, Küçükçemece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de gitti. Yılmaz'ın cenazesi namazın ardından Küçükçekmece Kanarya Mezarlığı'na defnedildi. Sinan Yılmaz'ın tadilatta çalışan işçilerden sorumlu şef olarak çalıştığı, yangının çıktığı sırada gece kulübünün tadilatı için orada bulunduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta gece kulübünde yangının ilk çıkış anları | Video