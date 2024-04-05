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Haberler Yaşam Masquerade gece kulübünde can vermişti: Eşine söylediği son sözleri yürek yaktı!
Giriş Tarihi: 05.04.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 08:38

Masquerade gece kulübünde can vermişti: Eşine söylediği son sözleri yürek yaktı!

İstanbul'daki Masquerade isimli gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında, 29 kişi feci şekilde can verdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken hayatını kaybeden işçiler gözyaşlarıyla toprağa verildi. İşçilerin şefi olduğu öğrenilen Sinan Yılmaz'ın cenazesinde de ailesinin gözyaşları bir an olsun dinmedi. Yılmaz'ın eşi Fatma Yılmaz'a söylediği son sözleri yüreklere işledi…

HUZEYFE ATICI
Masquerade gece kulübünde can vermişti: Eşine söylediği son sözleri yürek yaktı!

İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı binanın giriş katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde salı günü saat 13.00 sıralarında facia meydana geldi. Tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Masquerade gece kulübünde can vermişti: Eşine söylediği son sözleri yürek yaktı!

Otopsi işlemleri tamamlanan 2 kız çocuğu babası 56 yaşındaki Sinan Yılmaz için dün Küçükçekmece Fatih Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Masquerade gece kulübünde can vermişti: Eşine söylediği son sözleri yürek yaktı!

İŞÇİLERDEN SORUMLUYMUŞ

Cenazeye, Küçükçemece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de gitti. Yılmaz'ın cenazesi namazın ardından Küçükçekmece Kanarya Mezarlığı'na defnedildi. Sinan Yılmaz'ın tadilatta çalışan işçilerden sorumlu şef olarak çalıştığı, yangının çıktığı sırada gece kulübünün tadilatı için orada bulunduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta gece kulübünde yangının ilk çıkış anları | Video

Masquerade gece kulübünde can vermişti: Eşine söylediği son sözleri yürek yaktı!

"DEVLETİMİZ GEREĞİNİ YAPACAKTIR"

Abisini kaybetmenin acısıyla yıkılan Kenan Yılmaz acı haberi memleketinde aldığını söyledi.

Masquerade gece kulübünde can vermişti: Eşine söylediği son sözleri yürek yaktı!

Yılmaz, "Memleketteydim. Haberi alır almaz soluğu burada aldım. Hala kendime gelmiş değilim. İhmal iddiaları konuşuluyor. Devletimiz gereğini yapacaktır. Sonuna kadar güveniyorum" dedi.

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