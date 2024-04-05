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Masquerade gece kulübünde can vermişti: Eşine söylediği son sözleri yürek yaktı!
Giriş Tarihi: 05.04.2024 08:38
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
08:38
Masquerade gece kulübünde can vermişti: Eşine söylediği son sözleri yürek yaktı!
İstanbul'daki Masquerade isimli gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında, 29 kişi feci şekilde can verdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken hayatını kaybeden işçiler gözyaşlarıyla toprağa verildi. İşçilerin şefi olduğu öğrenilen Sinan Yılmaz'ın cenazesinde de ailesinin gözyaşları bir an olsun dinmedi. Yılmaz'ın eşi Fatma Yılmaz'a söylediği son sözleri yüreklere işledi…