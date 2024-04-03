Masquerade gece kulübünün sabıkası kabarık çıktı! İsveçli turist Maggie Bagdo kurşunların hedefi olmuş!

Yangın faciasının yaşandığı ve 29 kişinin hayatını kaybettiği mekanın, daha önce de pek çok silahlı saldırı ve cinayet olayıyla gündeme geldiği bilgisine ulaşıldı. Mekanın Discorium adıyla hizmet verdiği 2008 yılının Mayıs ayında, İstanbul eski emniyet müdürü Şükrü Balcı'nın oğlu Ertuğrul Balcı 48 yaşındayken, Galatasaray'ın şampiyon olduğu gün gittiği bar girişinde, tartıştığı güvenlik görevlisini silahla vurmuş, Balcı tutuklanırken, 26 yaşındaki Necmi Akın hayatını kaybetmişti.