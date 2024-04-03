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Masquerade gece kulübünün sabıkası kabarık çıktı! İsveçli turist Maggie Bagdo kurşunların hedefi olmuş!
Giriş Tarihi: 03.04.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
16:52
Masquerade gece kulübünün sabıkası kabarık çıktı! İsveçli turist Maggie Bagdo kurşunların hedefi olmuş!
İstanbul Beşiktaş'taki Masquerade isimli gece kulübündeki tadilat sırasında yangın çıktı. 29 kişi feci şekilde can verirken yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Öyle ki Masquerade'nin sabıkası oldukça kabarıktı! 50 Cent, Tyga, Russ Millions, Ciara gibi dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı kulüpte daha önce İsveçli turist Maggie Bagdo'nun maganda kurşunu ile öldürüldüğü ortaya çıktı…