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Haberler Yaşam Masquerade gece kulübünün sabıkası kabarık çıktı! İsveçli turist Maggie Bagdo kurşunların hedefi olmuş!
Giriş Tarihi: 03.04.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 16:52

Masquerade gece kulübünün sabıkası kabarık çıktı! İsveçli turist Maggie Bagdo kurşunların hedefi olmuş!

İstanbul Beşiktaş'taki Masquerade isimli gece kulübündeki tadilat sırasında yangın çıktı. 29 kişi feci şekilde can verirken yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Öyle ki Masquerade'nin sabıkası oldukça kabarıktı! 50 Cent, Tyga, Russ Millions, Ciara gibi dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı kulüpte daha önce İsveçli turist Maggie Bagdo'nun maganda kurşunu ile öldürüldüğü ortaya çıktı…

DHA
Masquerade gece kulübünün sabıkası kabarık çıktı! İsveçli turist Maggie Bagdo kurşunların hedefi olmuş!

İstanbul Beşiktaş'taki Masquerade adlı gece kulübü, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Bin 500 kişilik kapasiteye sahip gece kulübündeki tadilat sırasında önce patlama yaşandı ardından alevler yükselmeye başladı.

Masquerade gece kulübünün sabıkası kabarık çıktı! İsveçli turist Maggie Bagdo kurşunların hedefi olmuş!

Tadilat için kulüpte bulunan 29 kişi yanarak can verirken faciayla ilgili soruşturma başlatıldı. Apartman içerisinde gece kulübü bulunması nedeniyle, daire sakinlerinin şikayetçi olduğu Masquerade'nin sabıkası da kabarık çıktı.

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Masquerade gece kulübünün sabıkası kabarık çıktı! İsveçli turist Maggie Bagdo kurşunların hedefi olmuş!

50 CENT BİLE SAHNE ALMIŞ

13 yıl önceki ismi Discorium olan Masquerade, R&B ve Hip Hop müziğiyle tanındı. Burada, 50 Cent, Tyga, Russ Millions, Ciara gibi dünyaca ünlü sanatçılar da performans sergilediği ortaya çıktı.

Masquerade gece kulübünün sabıkası kabarık çıktı! İsveçli turist Maggie Bagdo kurşunların hedefi olmuş!

Yangın faciasının yaşandığı ve 29 kişinin hayatını kaybettiği mekanın, daha önce de pek çok silahlı saldırı ve cinayet olayıyla gündeme geldiği bilgisine ulaşıldı. Mekanın Discorium adıyla hizmet verdiği 2008 yılının Mayıs ayında, İstanbul eski emniyet müdürü Şükrü Balcı'nın oğlu Ertuğrul Balcı 48 yaşındayken, Galatasaray'ın şampiyon olduğu gün gittiği bar girişinde, tartıştığı güvenlik görevlisini silahla vurmuş, Balcı tutuklanırken, 26 yaşındaki Necmi Akın hayatını kaybetmişti.

Masquerade gece kulübünün sabıkası kabarık çıktı! İsveçli turist Maggie Bagdo kurşunların hedefi olmuş!

İSVEÇLİ GENÇ KADIN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Kulüp adını 2010 yılında, Masquerade olarak değiştirdi. 2015 yılının Mayıs ayında mekanın önünde İsveçli turist Maggie Bagdo, maganda kurşunuyla öldürülmüştü. Kamera görüntülerine göre olay, sabaha karşı 03.00 sıralarında meydana gelmiş, kulübün önüne gelen 5 kişi içeri girmek isterken, görevlilerin izin vermemesi üzerine beş kişiden E.K. isimli zanlı aracın torpidosundan aldığı silahla mekan görevlilerine ateş etmişti. Bu sırada da İsveçli Maggie Bagdo isimli genç hayatını kaybetmişti.

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