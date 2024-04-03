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Haberler Yaşam Masquerade’deki faciada can vermişti: Ahmet Sever’den nişanlısına son telefon!
Giriş Tarihi: 03.04.2024 14:54 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 15:55

Masquerade’deki faciada can vermişti: Ahmet Sever’den nişanlısına son telefon!

İstanbul Beşiktaş'taki Masquerade isimli gece kulübünde dün adeta bir facia yaşandı. Tadilat sırasında çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, otopsi işlemleri tamamlananlar, son yolculuklarına uğurlandı. Facianın hayattan kopardığı 37 yaşındaki Ahmet Sever'in son anlarında nişanlısını aradığı ortaya çıktı…

MUSTAFA BAKIRHAN
Masquerade’deki faciada can vermişti: Ahmet Sever’den nişanlısına son telefon!

Türkiye, İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan yangın faciasıyla sarsıldı. Masquerade isimli gece kulübündeki tadilat sırasında çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı.

Masquerade’deki faciada can vermişti: Ahmet Sever’den nişanlısına son telefon!

Faciada hayatını kaybeden 40 yaşındaki asansör ustası Emrah Demiroğlu'nun cenazesi, bugün ailesi tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Tuzla Orta Mahalle Merkez Cami'nde son yolculuğuna uğurlandı.

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Masquerade’deki faciada can vermişti: Ahmet Sever’den nişanlısına son telefon!

Baba Hacı Demiroğlu, taziyeleri kabul ederken, güçlükle ayakta durmaya çalıştı. Cenazeye katılan Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Masquerade’deki faciada can vermişti: Ahmet Sever’den nişanlısına son telefon!

FACİADAN 10 DAKİKA ÖNCE…

Evli ve 3 çocuk babası Emrah Demiroğlu, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tuzla Orhanlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Demiroğlu'nun tadilat yapılan gece kulübüne girdikten 10 dakika sonra yangın çıktığı öğrenildi.

Masquerade’deki faciada can vermişti: Ahmet Sever’den nişanlısına son telefon!

MEMLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLECEKLER

Yangında hayatını kaybeden Yılmaz Kıhrı ile oğlu Akın Kıhrı, Beykoz Çiğdem Mahallesi Merkez Cami'nde cenaze namazı kılındı. Baba ve oğlu son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketleri Giresun'da götürüldü.

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