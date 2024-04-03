Masquerade’deki faciada can vermişti: Ahmet Sever’den nişanlısına son telefon!

MEMLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLECEKLER

Yangında hayatını kaybeden Yılmaz Kıhrı ile oğlu Akın Kıhrı, Beykoz Çiğdem Mahallesi Merkez Cami'nde cenaze namazı kılındı. Baba ve oğlu son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketleri Giresun'da götürüldü.