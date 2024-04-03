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Masquerade’deki faciada can vermişti: Ahmet Sever’den nişanlısına son telefon!
Giriş Tarihi: 03.04.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
15:55
Masquerade’deki faciada can vermişti: Ahmet Sever’den nişanlısına son telefon!
İstanbul Beşiktaş'taki Masquerade isimli gece kulübünde dün adeta bir facia yaşandı. Tadilat sırasında çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, otopsi işlemleri tamamlananlar, son yolculuklarına uğurlandı. Facianın hayattan kopardığı 37 yaşındaki Ahmet Sever'in son anlarında nişanlısını aradığı ortaya çıktı…