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Masquerade'deki yangın faciasında şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 05.04.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
16:57
Masquerade'deki yangın faciasında şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin feci bir şekilde hayatını kaybettiği Masquerade Club adlı eğlence merkezindeki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezindeki ifadeleri ortaya çıktı. Olay anında bulunan tadilat firmaların sahibi dehşeti ifadelerinde anlattılar. İfadelerinde koşuşturmacada "Büyük yangın var" ve patlama sesleri duyduklarını ifade ettiler.