Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Masquerade'deki yangın faciasında şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 05.04.2024 16:56 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 16:57

Masquerade'deki yangın faciasında şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin feci bir şekilde hayatını kaybettiği Masquerade Club adlı eğlence merkezindeki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezindeki ifadeleri ortaya çıktı. Olay anında bulunan tadilat firmaların sahibi dehşeti ifadelerinde anlattılar. İfadelerinde koşuşturmacada "Büyük yangın var" ve patlama sesleri duyduklarını ifade ettiler.

Yunus Emre KAVAK
Deniz YUSUFOĞLU
Masquerade’deki yangın faciasında şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıkmıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş, yangından 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade "Şazi" Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P. ve iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

Masquerade’deki yangın faciasında şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı


"SON GÜNLERİYDİ"
Kulübün eski sahibi olan şimdiki organizasyon ve tadilat işlerinden sorumlu kişi şüpheli Şehzade Ş. emniyette verdiği ifadede, Ramazan ayından önce tadilat için şirketlerle görüştüğünü söyledi. Mekana gelip projeyi çizdiklerini, demir ve loca işlerini Kahraman E.'ye dekoratif ve marangozluk işleri için de Ramazan A.'ya vermek istediğini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Masquerade’deki yangın faciasında şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Şehzade Ş., "Demir ve loca işini yaklaşık 12 milyona dekorasyon ve marangozluk işleri için yaklaşık 6 milyona anlaştık. Tadilattan önce iş yerinde olan ve kullandıkları eşyaları kendilerinin dışarı çıkardıklarını söyleyen Şahzade Ş., "Diğer işleri marangoz ve demirci yapacaktı.

Masquerade’deki yangın faciasında şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Biz projenin uygulaması için kendi işimizi yaptıktan sonra iş yerini Kahraman beye teslim ettik. Kahraman beyle Çağatay bey yaklaşık 15 gün birlikte çalıştı. İşler ilerleyince bir yandan marangozlar işe başladı. bildiğim kadarıyla 4-5 gün birlikte çalıştılar. Kahraman bey alt katın kasalarını bitirdi.

Masquerade’deki yangın faciasında şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Loca kısmını yapıyordu. Son 3 gün sahneciler de çalışmaya başladı" dedi. İfadesinde sahne çalışmasını yapan işçilerin son günü olduğunu işlerinin biteceğini söyledi.

SON DAKİKA