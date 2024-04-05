Masquerade’nin bulunduğu binanın mimarı konuştu: Dikkat çeken kapı detayı!

Üstte balkon vardı, o balkondan sinema makine dairesi falan... Onları tamamen çizmiştim. Bundan sonra da Kasımpaşa'da bir sinema salonu çizdik. Sinema salonu olarak faaliyet gösterdi ama çok uzun sürmedi diye biliyorum. Yukarıda pasaj vardı, pasajdan iniş vardı ama bunun çıkışı vardı, tek giriş değildi. Çıkışı kapatmış olabilirler. Giriş çıkışı olmadan zaten belediyeden geçmezdi" dedi.