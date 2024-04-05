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Masquerade’nin bulunduğu binanın mimarı konuştu: Dikkat çeken kapı detayı!
Giriş Tarihi: 05.04.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
16:23
Masquerade’nin bulunduğu binanın mimarı konuştu: Dikkat çeken kapı detayı!
İstanbul Beşiktaş'taki Masquerade isimli gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Gece kulübünün bulunduğu binanın mimarı Mehmet Enver Horozoğlu, projenin 1972'de sinema salonu olarak çizildiğini söyledi. Kapı detayına dikkat çekti: Kapatılmış olabilir!