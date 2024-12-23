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MasterChef 2. ceketi kim aldı? Finale adım adım... TV8 ile 23 Aralık Masterchef kim kazandı, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 23.12.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
22:21
MasterChef 2. ceketi kim aldı? Finale adım adım... TV8 ile 23 Aralık Masterchef kim kazandı, hangi yarışmacı?
MasterChef Türkiye ceket yarışını sürdürüyor. Kerem'in ilk şef ceketini giymesi ardından mücadele yeniden başladı. Finale adım adım ilerlenirken konuk jüriler farklı tabaklarla yarışmacılar karşısına geçmeye devam ediyor. MasterChef 2. ceketi kim aldı sorusu yarışma takipçilerinin gündeminde. Beyza, Erim, Onur, Semih ve Eda tezgah başında. Peki; TV8 ile 23 Aralık Masterchef kim kazandı, ikinci ceketi hangi yarışmacı aldı?