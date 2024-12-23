Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MasterChef 2. ceketi kim aldı? Finale adım adım... TV8 ile 23 Aralık Masterchef kim kazandı, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 23.12.2024 22:11 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 22:21

MasterChef 2. ceketi kim aldı? Finale adım adım... TV8 ile 23 Aralık Masterchef kim kazandı, hangi yarışmacı?

MasterChef Türkiye ceket yarışını sürdürüyor. Kerem'in ilk şef ceketini giymesi ardından mücadele yeniden başladı. Finale adım adım ilerlenirken konuk jüriler farklı tabaklarla yarışmacılar karşısına geçmeye devam ediyor. MasterChef 2. ceketi kim aldı sorusu yarışma takipçilerinin gündeminde. Beyza, Erim, Onur, Semih ve Eda tezgah başında. Peki; TV8 ile 23 Aralık Masterchef kim kazandı, ikinci ceketi hangi yarışmacı aldı?

MasterChef 2. ceketi kim aldı? Finale adım adım... TV8 ile 23 Aralık Masterchef kim kazandı, hangi yarışmacı?

Masterchef kim kazandı sorusu her gün tazelenmeye devam ediyor. İlk ceketi Kerem'in kazanmasıyla birlikte yeniden gözler Danilo, Somer ve Mehmet Şef'e döndü. İki aşamalı puan sisteminden geçen yarışmacılar en yüksek puanı alarak ceket giymeyi hedefliyor. Peki; Masterchef 2. ceketi kim aldı?

MasterChef 2. ceketi kim aldı? Finale adım adım... TV8 ile 23 Aralık Masterchef kim kazandı, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF'TE 1. CEKET KEREM'İN!

Son 6'ya kalan Kerem, Semih, Onur, Erim, Beyza ve Eda isimlerinin yazılı olduğu şef ceketini giymek için mücadele ediyor.

Çift aşamalı puan sisteminden geçerek 51 puanla en yüksek puanı alan Kerem ilk ceketin sahibi oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MasterChef 2. ceketi kim aldı? Finale adım adım... TV8 ile 23 Aralık Masterchef kim kazandı, hangi yarışmacı?

Şef Ömür Akkor'un ardınan yeni konuk şef Aret Sahakyan oldu. Somer Şef'in övgüleriyle davet edilen konuk jürinin tabağı bugünün sınavı oluyor.

MasterChef 2. ceketi kim aldı? Finale adım adım... TV8 ile 23 Aralık Masterchef kim kazandı, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF 2. CEKETİ KİM ALDI?

Masterchef kim kazandı sorusu henüz belli olmadı. Yarışmacıların puanları bekleniyor.

MasterChef 2. ceketi kim aldı? Finale adım adım... TV8 ile 23 Aralık Masterchef kim kazandı, hangi yarışmacı?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA