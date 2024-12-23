MasterChef 2. ceketi kim aldı? Finale adım adım... TV8 ile 23 Aralık Masterchef kim kazandı, hangi yarışmacı?

Masterchef kim kazandı sorusu her gün tazelenmeye devam ediyor. İlk ceketi Kerem'in kazanmasıyla birlikte yeniden gözler Danilo, Somer ve Mehmet Şef'e döndü. İki aşamalı puan sisteminden geçen yarışmacılar en yüksek puanı alarak ceket giymeyi hedefliyor. Peki; Masterchef 2. ceketi kim aldı?