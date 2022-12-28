TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde şef ceketi mücadelesi yaşandı. 2. Şef ceketini giymek ve büyük final yolunda avantaj kazanmak isteyen yarışmacılar Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde tezgah başında hünerlerini gösterdi. Yarışmayı kazanan yarışmacıyı öğrenmek isteyenler ise "son dakika MasterChef 2. ceketi kim kazandı - kim aldı?" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF 2. CEKETİ KİM KAZANDI - KİM ALDI?

MasterChef 2. Ceketi kazanan yarışmacı ve tüm detaylar şöyle;