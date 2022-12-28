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Haberler Yaşam MasterChef 2. ceketi kim kazandı? TV8 ile 27 Aralık 2022 MasterChef 2. şef ceketini kim aldı? İŞTE GÜNÜN KAZANANI
Giriş Tarihi: 28.12.2022 00:21 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 00:21

MasterChef 2. ceketi kim kazandı? TV8 ile 27 Aralık 2022 MasterChef 2. şef ceketini kim aldı? İŞTE GÜNÜN KAZANANI

MasterChef Türkiye son bölümde ana kadroda yer alan ve büyük finale adını yazdırmak isteyen ana kadro yarışmacıları finale giden yolda şef ceketi giyerek bir sonraki aşamaya geçmek isteyerek Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde yapılan oyunda tezgah başına geçerek kozlarını paylaştı. Zorlu oyunda şef ceketini giymeye hak kazanan ismi öğrenmek isteyenler "son dakika MasterChef 2. ceketi kim kazandı - kim aldı?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile son dakika MasterChef 2. ceketi kim kazandı - kim aldı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef 2. ceketi kim kazandı? TV8 ile 27 Aralık 2022 MasterChef 2. şef ceketini kim aldı? İŞTE GÜNÜN KAZANANI

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde şef ceketi mücadelesi yaşandı. 2. Şef ceketini giymek ve büyük final yolunda avantaj kazanmak isteyen yarışmacılar Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde tezgah başında hünerlerini gösterdi. Yarışmayı kazanan yarışmacıyı öğrenmek isteyenler ise "son dakika MasterChef 2. ceketi kim kazandı - kim aldı?" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF 2. CEKETİ KİM KAZANDI - KİM ALDI?

MasterChef 2. Ceketi kazanan yarışmacı ve tüm detaylar şöyle;

MasterChef 2. ceketi kim kazandı? TV8 ile 27 Aralık 2022 MasterChef 2. şef ceketini kim aldı? İŞTE GÜNÜN KAZANANI

TV8 ekranlarında 27 Aralık 2022 Salı günü yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde 2. Şef ceketi için Görkem, Ayaz, Kıvanç ve Burak Kaya tezgah başına geçerek 2 aşamalı oyun için hünerlerini gösterdi.

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MasterChef 2. ceketi kim kazandı? TV8 ile 27 Aralık 2022 MasterChef 2. şef ceketini kim aldı? İŞTE GÜNÜN KAZANANI

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde önceki gün oynana oyunda Metin ilk şef ceketini giyen yarışmacı olmuştu.

MasterChef 2. ceketi kim kazandı? TV8 ile 27 Aralık 2022 MasterChef 2. şef ceketini kim aldı? İŞTE GÜNÜN KAZANANI

Kritik oyunda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan ilk etap oyununda zorlu ürünle en başarılı yemeği çıkarmaya çalışan yarışmacılar verilen süre sonunda hazırladıkları ürünleri jürinin tadımına sundu.

MasterChef 2. ceketi kim kazandı? TV8 ile 27 Aralık 2022 MasterChef 2. şef ceketini kim aldı? İŞTE GÜNÜN KAZANANI

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadım değerlendirmesi sonrasında yarışmacılara verdikleri ilk etabın toplam puanları şöyle oldu;

  • GÖRKEM: 10
  • AYAZ: 18
  • KIVANÇ: 0
  • BURAK KAYA: 15
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