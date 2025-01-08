MasterChef 2025 finali ne zaman? Belli oldu! Masterchef Türkiye şampiyonu ne zaman açıklanacak?

MasterChef finali için geri sayım başladı. Masterchef Türkiye şampiyonunun belirleneceği final için dört aday son kez yarışacak. İlk etapta bir finalist, daha sonrasında ise 2. finalist olan isim belirlenecek. İki finalist final gününde birinci olmak için yarışacak. Peki, MasterChef finali ne zaman? Masterchef 2025 şampiyonu ne zaman açıklanacak?