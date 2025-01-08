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MasterChef 2025 finali ne zaman? Belli oldu! Masterchef Türkiye şampiyonu ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
15:27
Masterchef final tarihi gündemde. TV8 ekranlarında yayınlanan program için heyecan dorukta. Tüm sezon kıyasıya bir yarış halinde olan yarışmacılardan bir isim şampiyon olacak. Eda, Kerem, Onur ve Semih son kez şeflerin huzurunda final tabaklarını hazırlayacak. Peki, MasterChef 2025 finali ne zaman? Masterchef Türkiye şampiyonu ne zaman açıklanacak?