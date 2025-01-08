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Haberler Yaşam MasterChef 2025 finali ne zaman? Belli oldu! Masterchef Türkiye şampiyonu ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 15:27 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:27

MasterChef 2025 finali ne zaman? Belli oldu! Masterchef Türkiye şampiyonu ne zaman açıklanacak?

Masterchef final tarihi gündemde. TV8 ekranlarında yayınlanan program için heyecan dorukta. Tüm sezon kıyasıya bir yarış halinde olan yarışmacılardan bir isim şampiyon olacak. Eda, Kerem, Onur ve Semih son kez şeflerin huzurunda final tabaklarını hazırlayacak. Peki, MasterChef 2025 finali ne zaman? Masterchef Türkiye şampiyonu ne zaman açıklanacak?

MasterChef 2025 finali ne zaman? Belli oldu! Masterchef Türkiye şampiyonu ne zaman açıklanacak?

MasterChef finali için geri sayım başladı. Masterchef Türkiye şampiyonunun belirleneceği final için dört aday son kez yarışacak. İlk etapta bir finalist, daha sonrasında ise 2. finalist olan isim belirlenecek. İki finalist final gününde birinci olmak için yarışacak. Peki, MasterChef finali ne zaman? Masterchef 2025 şampiyonu ne zaman açıklanacak?

MasterChef 2025 finali ne zaman? Belli oldu! Masterchef Türkiye şampiyonu ne zaman açıklanacak?

MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü 9 Ocak'ta ekranlara gelecek. İlk finalist 9 Ocak'ta ikinci finalist ise 10 Ocak'ta belli olacak.

MasterChef finali ise 11 Ocak Cumartesi yayınlanacak.

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MasterChef 2025 finali ne zaman? Belli oldu! Masterchef Türkiye şampiyonu ne zaman açıklanacak?

MASTERCHEF'TE FİNAL MÜCADELESİ VERENLER

EDA

MasterChef 2025 finali ne zaman? Belli oldu! Masterchef Türkiye şampiyonu ne zaman açıklanacak?

ONUR

MasterChef 2025 finali ne zaman? Belli oldu! Masterchef Türkiye şampiyonu ne zaman açıklanacak?

KEREM

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