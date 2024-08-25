Giriş Tarihi: 25.08.2024 01:31
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
01:31
MASTERCHEF 24 Ağustos 7. eleme adayı kim oldu? Somer Şef açıkladı! Masterchef'te kaşık atıldı mı, kime atıldı?
Masterchef 24 Ağustos Cumartesi gecesinde dokunulmazlık oyunu ile yakından takip ediliyor. Mavi takım Onur'un kaptanlığında yarışırken kırmızı takım ise Beyza kaptanlığında mücadele ediyor. Kazanan takımın üyeleri rahat bir nefes alırken, kaybeden takım bireysel dokunulmazlık yarışında mücadele edecek. Peki, Masterchef 7. eleme adayı kim oldu? İşte, günün dokunulmazlığı alan takımı!