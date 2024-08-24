Giriş Tarihi: 24.08.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
20:05
MASTERCHEF 24 AĞUSTOS DOKUNULMAZLIK OYUNU | 24 Ağustos TV8 ile Masterchef 7. eleme adayı kim oldu?
Masterchef 24 Ağustos Cumartesi gecesinde dokunulmazlık oyunu ile yakından takip ediliyor. Mavi takım Onur'un kaptanlığında yarışırken kırmızı takım ise Beyza kaptanlığında mücadele ediyor. Kazanan takımın üyeleri rahat bir nefes alırken, kaybeden takım bireysel dokunulmazlık yarışında mücadele edecek. Peki, Masterchef 7. eleme adayı kim oldu? İşte, günün dokunulmazlığı alan takımı!