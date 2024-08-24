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Giriş Tarihi: 24.08.2024 20:05 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 20:05

MASTERCHEF 24 AĞUSTOS DOKUNULMAZLIK OYUNU | 24 Ağustos TV8 ile Masterchef 7. eleme adayı kim oldu?

Masterchef 24 Ağustos Cumartesi gecesinde dokunulmazlık oyunu ile yakından takip ediliyor. Mavi takım Onur'un kaptanlığında yarışırken kırmızı takım ise Beyza kaptanlığında mücadele ediyor. Kazanan takımın üyeleri rahat bir nefes alırken, kaybeden takım bireysel dokunulmazlık yarışında mücadele edecek. Peki, Masterchef 7. eleme adayı kim oldu? İşte, günün dokunulmazlığı alan takımı!

MASTERCHEF 24 AĞUSTOS DOKUNULMAZLIK OYUNU | 24 Ağustos TV8 ile Masterchef 7. eleme adayı kim oldu?

Masterchef dokunulmazlık yarışında heyecan dorukta. Yarışmacıların ilgiye takip ettiği mücadele yarışında birbirinden lezzetli yemekler Somer, Danilo ve Mehmet şefin yorumlarından geçiyor. Günün en başarılı olan takımı yukarı çıkarken, kalan yarışmacılar eleme adayı belirlemek için mücadele ediyor. Peki, 24 Ağustos TV8 ile Masterchef 7. eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF 24 AĞUSTOS DOKUNULMAZLIK OYUNU | 24 Ağustos TV8 ile Masterchef 7. eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor.

Haftanın dokunulmazlığını kazanan takımı henüz belli olmadı.

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MASTERCHEF 24 AĞUSTOS DOKUNULMAZLIK OYUNU | 24 Ağustos TV8 ile Masterchef 7. eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef haftanın 7. eleme adayı bu akşamki dokunulmazlık oyunu sonrasında belli olacak.

MASTERCHEF 24 AĞUSTOS DOKUNULMAZLIK OYUNU | 24 Ağustos TV8 ile Masterchef 7. eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

1. Aday: Ümmühan

2. Aday: Nevzat

3. Aday: Zübeyde

4. Aday: Çağlar

5. Aday: Ayşe

6. Aday: Alper

MASTERCHEF 24 AĞUSTOS DOKUNULMAZLIK OYUNU | 24 Ağustos TV8 ile Masterchef 7. eleme adayı kim oldu?
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