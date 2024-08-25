Giriş Tarihi: 25.08.2024 00:21
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
00:21
MASTERCHEF 24 AĞUSTOS SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU | Masterchef 7. eleme adayı kim oldu, kaşık kime atıldı?
Masterchef 24 Ağustos Cumartesi gecesinde dokunulmazlık oyunu ile yakından takip ediliyor. Mavi takım Onur'un kaptanlığında yarışırken kırmızı takım ise Beyza kaptanlığında mücadele ediyor. Kazanan takımın üyeleri rahat bir nefes alırken, kaybeden takım bireysel dokunulmazlık yarışında mücadele edecek. Peki, Masterchef 7. eleme adayı kim oldu? İşte, günün dokunulmazlığı alan takımı!