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Giriş Tarihi: 25.08.2024 00:21 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 00:21

MASTERCHEF 24 AĞUSTOS SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU | Masterchef 7. eleme adayı kim oldu, kaşık kime atıldı?

Masterchef 24 Ağustos Cumartesi gecesinde dokunulmazlık oyunu ile yakından takip ediliyor. Mavi takım Onur'un kaptanlığında yarışırken kırmızı takım ise Beyza kaptanlığında mücadele ediyor. Kazanan takımın üyeleri rahat bir nefes alırken, kaybeden takım bireysel dokunulmazlık yarışında mücadele edecek. Peki, Masterchef 7. eleme adayı kim oldu? İşte, günün dokunulmazlığı alan takımı!

MASTERCHEF 24 AĞUSTOS SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU | Masterchef 7. eleme adayı kim oldu, kaşık kime atıldı?

Masterchef dokunulmazlık yarışında heyecan dorukta. Yarışmacıların ilgiye takip ettiği mücadele yarışında birbirinden lezzetli yemekler Somer, Danilo ve Mehmet şefin yorumlarından geçiyor. Günün en başarılı olan takımı yukarı çıkarken, kalan yarışmacılar eleme adayı belirlemek için mücadele ediyor. Peki, 24 Ağustos TV8 ile Masterchef 7. eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF 24 AĞUSTOS SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU | Masterchef 7. eleme adayı kim oldu, kaşık kime atıldı?

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor.

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MASTERCHEF 24 AĞUSTOS SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU | Masterchef 7. eleme adayı kim oldu, kaşık kime atıldı?

MASTERCHEF KAŞIK KİME ATILDI?

Masterchef Türkiye'de en başarılı tabağı yaparak kaşığı alan isim Muratcan oldu.

MASTERCHEF 24 AĞUSTOS SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU | Masterchef 7. eleme adayı kim oldu, kaşık kime atıldı?

MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef haftanın 7. eleme adayı hatalı bir tabak hazırlayan EZGİ oldu.

MASTERCHEF 24 AĞUSTOS SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU | Masterchef 7. eleme adayı kim oldu, kaşık kime atıldı?

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

1. Aday: Ümmühan

2. Aday: Nevzat

3. Aday: Zübeyde

4. Aday: Çağlar

5. Aday: Ayşe

6. Aday: Alper

7. Aday: Ezgi

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