MasterChef 29 Aralık 2024 kaşığı kim aldı, hangi yarışmacı? Masterchef’te Somer Şef kime kaşık attı?

29 Aralık 2024 MasterChef Türkiye'de unutulmaz bir an yaşandı. Somer Şef'in hangi yarışmacıya kaşık attığı ve bu olayın ardından neler yaşandığı merak konusu oldu. Heyecanın doruklarda olduğu bölümde bir yarışmacı yaptığı tabakla kaşık almayı başardı. Peki, MasterChef 29 Aralık 2024 kaşığı kim aldı, hangi yarışmacı?