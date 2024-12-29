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Haberler Yaşam MasterChef 29 Aralık 2024 kaşığı kim aldı, hangi yarışmacı? Masterchef'te Somer Şef kime kaşık attı?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 21:35 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 22:10

MasterChef 29 Aralık 2024 kaşığı kim aldı, hangi yarışmacı? Masterchef'te Somer Şef kime kaşık attı?

MasterChef Türkiye 29 Aralık 2024 bölümü izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacıların birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği gecede, en dikkat çeken anlardan biri de Somer Şef'in "kaşık atması" oldu. Peki, MasterChef 29 Aralık 2024 kaşığı kim aldı? Somer Şef kime kaşık attı? İşte, o isim...

MasterChef 29 Aralık 2024 kaşığı kim aldı, hangi yarışmacı? Masterchef’te Somer Şef kime kaşık attı?

29 Aralık 2024 MasterChef Türkiye'de unutulmaz bir an yaşandı. Somer Şef'in hangi yarışmacıya kaşık attığı ve bu olayın ardından neler yaşandığı merak konusu oldu. Heyecanın doruklarda olduğu bölümde bir yarışmacı yaptığı tabakla kaşık almayı başardı. Peki, MasterChef 29 Aralık 2024 kaşığı kim aldı, hangi yarışmacı?

MasterChef 29 Aralık 2024 kaşığı kim aldı, hangi yarışmacı? Masterchef’te Somer Şef kime kaşık attı?

MASTERCHEF İLK DÖRDE KALAN İSİMLER

MasterChef'te yarı finale adını yazdırmayı başaran ilk isimler Semih ve Onur oldu.

Üçüncü yarışmacı da bu akşam netleşecek.

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MasterChef 29 Aralık 2024 kaşığı kim aldı, hangi yarışmacı? Masterchef’te Somer Şef kime kaşık attı?

MASTERCHEF 29 ARALIK 2024 KAŞIĞI KİM ALDI? SOMER ŞEF KİME KAŞIK ATTI?

MasterChef'in yayınlanan son bölümünde fragmanda Somer Şef'in bir yarışmacıya kaşık attığı görülüyor. Bölüm sonunda kaşığı kimin aldığı belli olacak.

MasterChef 29 Aralık 2024 kaşığı kim aldı, hangi yarışmacı? Masterchef’te Somer Şef kime kaşık attı?
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MasterChef 29 Aralık 2024 kaşığı kim aldı, hangi yarışmacı? Masterchef’te Somer Şef kime kaşık attı?
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