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MasterChef 29 Aralık 2024 kaşığı kim aldı, hangi yarışmacı? Masterchef'te Somer Şef kime kaşık attı?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 21:35
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
22:10
MasterChef 29 Aralık 2024 kaşığı kim aldı, hangi yarışmacı? Masterchef'te Somer Şef kime kaşık attı?
MasterChef Türkiye 29 Aralık 2024 bölümü izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacıların birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği gecede, en dikkat çeken anlardan biri de Somer Şef'in "kaşık atması" oldu. Peki, MasterChef 29 Aralık 2024 kaşığı kim aldı? Somer Şef kime kaşık attı? İşte, o isim...