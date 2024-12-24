Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam CEKET YARIŞI! Masterchef 3. ceketi kim aldı? TV8 ile 24 Aralık Masterchef'te ceketi kazanan belli oluyor!
Giriş Tarihi: 24.12.2024 23:07 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 23:07

CEKET YARIŞI! Masterchef 3. ceketi kim aldı? TV8 ile 24 Aralık Masterchef'te ceketi kazanan belli oluyor!

Masterchef 3. ceket sahibini buluyor. Finale adım adım yaklaşılırken beyaz şef ceketi giyilmeye başladı. Eda, Beyza, Semih, Erim tezgah başında. Ünlü şefler yarışmaya konuk olmaya devam ediyor. Bu noktada MasterChef kim kazandı sorusu yakın takibe alındı. Gözler Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in vereceği puanlarda. Peki; TV8 ile 24 Aralık Masterchef'te 3. ceketi kim kazandı?

CEKET YARIŞI! Masterchef 3. ceketi kim aldı? TV8 ile 24 Aralık Masterchef’te ceketi kazanan belli oluyor!

Masterchef 3. ceketi kim aldı TV8 ekranlarında takip ediliyor. Son 6'da ceketler sahiplerini bulmaya devam ederken heyecan dorukta. Yarışmacılar ceketi giymek için en başarılı tabaklara imza atmaya çalışıyor. İşte, MasterChef'te ceketin sahibi...

CEKET YARIŞI! Masterchef 3. ceketi kim aldı? TV8 ile 24 Aralık Masterchef’te ceketi kazanan belli oluyor!

MASTERCHEF'TE 2 CEKET SAHİBİ BULDU!

Son 6'ya kalan Erim, Eda, Beyza, Kerem, Semih ve Onur kıyasıya rekabete başladı.

İlk şef ceketini giyen Kerem oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CEKET YARIŞI! Masterchef 3. ceketi kim aldı? TV8 ile 24 Aralık Masterchef’te ceketi kazanan belli oluyor!

2. ceket Onur'un olurken 3. ceket için tezgah başında Erim, Eda, Beyza ve Semih var.

CEKET YARIŞI! Masterchef 3. ceketi kim aldı? TV8 ile 24 Aralık Masterchef’te ceketi kazanan belli oluyor!

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Yeni bölümde yeniden bir şef tabağı yapan yarışmacılar çift aşamalı puan sisteminden geçerek ceketi giymeye çalışıyor.

CEKET YARIŞI! Masterchef 3. ceketi kim aldı? TV8 ile 24 Aralık Masterchef’te ceketi kazanan belli oluyor!

MASTERCHEF 3. CEKETİ KİM ALDI?

MasterChef'te ceket sahibi henüz belli olmadı.

SON DAKİKA