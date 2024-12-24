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CEKET YARIŞI! Masterchef 3. ceketi kim aldı? TV8 ile 24 Aralık Masterchef'te ceketi kazanan belli oluyor!
Giriş Tarihi: 24.12.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
23:07
CEKET YARIŞI! Masterchef 3. ceketi kim aldı? TV8 ile 24 Aralık Masterchef'te ceketi kazanan belli oluyor!
Masterchef 3. ceket sahibini buluyor. Finale adım adım yaklaşılırken beyaz şef ceketi giyilmeye başladı. Eda, Beyza, Semih, Erim tezgah başında. Ünlü şefler yarışmaya konuk olmaya devam ediyor. Bu noktada MasterChef kim kazandı sorusu yakın takibe alındı. Gözler Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in vereceği puanlarda. Peki; TV8 ile 24 Aralık Masterchef'te 3. ceketi kim kazandı?