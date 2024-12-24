CEKET YARIŞI! Masterchef 3. ceketi kim aldı? TV8 ile 24 Aralık Masterchef’te ceketi kazanan belli oluyor!

Masterchef 3. ceketi kim aldı TV8 ekranlarında takip ediliyor. Son 6'da ceketler sahiplerini bulmaya devam ederken heyecan dorukta. Yarışmacılar ceketi giymek için en başarılı tabaklara imza atmaya çalışıyor. İşte, MasterChef'te ceketin sahibi...