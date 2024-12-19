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Masterchef 4. ceketi kim kazandı? 19 Aralık MasterChef 4. ceketi kim aldı? "Onur, Eda, Şirin, Erim"
Giriş Tarihi: 19.12.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
21:31
Masterchef 4. ceketi kim kazandı? 19 Aralık MasterChef 4. ceketi kim aldı? "Onur, Eda, Şirin, Erim"
MasterChef 2024'te finale sayılı günler kaldı. Beyza, Kerem ve Semih'in ardından kalan iki ceket için yarışmacıların mücadelesi bu gece de devam ediyor. 19 Kasım 2024 tarihli son bölümde Şirin, Onur, Eda ve Erim ilk etapta jüri üyelerinin verdiği malzemelerle yeteneklerini gösterecek. İkinci etapta Tahsin Küçük'ün önceden yaptığı yemeği yapmaya çalışacaklar. Peki, MasterChef kim kazandı? 18 Aralık Masterchef 4. ceketi kim kazandı? İşte 4. ceketin sahibi...