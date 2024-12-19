Masterchef 4. ceketi kim kazandı? 19 Aralık MasterChef 4. ceketi kim aldı? "Onur, Eda, Şirin, Erim"

MasterChef Türkiye 4. ceket bu gece sahibini bulunuyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören yarışmada takım oyunlarının sona ermesinin ardından bireysel oyunlar başladı. Final için geri sayım devam ederken Beyza, Kerem ve Semih'in ardından kalan ceketler için diğer yarışmacıların kıyasıya mücadelesi sürüyor. Peki, 19 Aralık 2024 MasterChef 4. ceketi kim aldı, hangi yarışmacı kazandı? İşte, son bölümünde yaşanan gelişmeler...