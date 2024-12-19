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Haberler Yaşam Masterchef 4. ceketi kim kazandı? 19 Aralık MasterChef 4. ceketi kim aldı? "Onur, Eda, Şirin, Erim"
Giriş Tarihi: 19.12.2024 21:29 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 21:31

Masterchef 4. ceketi kim kazandı? 19 Aralık MasterChef 4. ceketi kim aldı? "Onur, Eda, Şirin, Erim"

MasterChef 2024'te finale sayılı günler kaldı. Beyza, Kerem ve Semih'in ardından kalan iki ceket için yarışmacıların mücadelesi bu gece de devam ediyor. 19 Kasım 2024 tarihli son bölümde Şirin, Onur, Eda ve Erim ilk etapta jüri üyelerinin verdiği malzemelerle yeteneklerini gösterecek. İkinci etapta Tahsin Küçük'ün önceden yaptığı yemeği yapmaya çalışacaklar. Peki, MasterChef kim kazandı? 18 Aralık Masterchef 4. ceketi kim kazandı? İşte 4. ceketin sahibi...

Masterchef 4. ceketi kim kazandı? 19 Aralık MasterChef 4. ceketi kim aldı? Onur, Eda, Şirin, Erim

MasterChef Türkiye 4. ceket bu gece sahibini bulunuyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören yarışmada takım oyunlarının sona ermesinin ardından bireysel oyunlar başladı. Final için geri sayım devam ederken Beyza, Kerem ve Semih'in ardından kalan ceketler için diğer yarışmacıların kıyasıya mücadelesi sürüyor. Peki, 19 Aralık 2024 MasterChef 4. ceketi kim aldı, hangi yarışmacı kazandı? İşte, son bölümünde yaşanan gelişmeler...

Masterchef 4. ceketi kim kazandı? 19 Aralık MasterChef 4. ceketi kim aldı? Onur, Eda, Şirin, Erim

MASTERCHEF'TE İLK 6'YA İSMİNİ YAZDIRAN 24YARIŞMACI BELLİ OLDU!

Beyza

Kerem

Semih

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Masterchef 4. ceketi kim kazandı? 19 Aralık MasterChef 4. ceketi kim aldı? Onur, Eda, Şirin, Erim

MASTERCHEF 4. CEKETİ KİM KAZANDI?

4. ceketi kazanan isim belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Masterchef 4. ceketi kim kazandı? 19 Aralık MasterChef 4. ceketi kim aldı? Onur, Eda, Şirin, Erim

MASTERCHEF SON YEDİYE KİMLER KALDI?
Masterchef Türkiye'de yediye kalan yarışmacılar;

Eda,

Erim,

Şirin,

Onur,

Beyza,

Semih,

Kerem

Masterchef 4. ceketi kim kazandı? 19 Aralık MasterChef 4. ceketi kim aldı? Onur, Eda, Şirin, Erim

MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 ARALIK?

MasterChef'te elenen son isim Alper oldu.

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