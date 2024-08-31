MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! Masterchef 31 Ağustos 7. Eleme adayı kim oldu, potaya hangi isim gitti?

Haftanın son dokunulmazlık oyununda 7. Eleme adayı bu akşam belli oluyor. Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in tadımlarıyla haftanın son adayı belli olacak. Perde pilavını en iyi yapan isimler önümüzdeki haftayı garantilemiş olacak. İşte Masterchef 7. Eleme adayı