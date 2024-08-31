Giriş Tarihi: 31.08.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
21:21
MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! Masterchef 31 Ağustos 7. Eleme adayı kim oldu, potaya hangi isim gitti?
Masterchef 31 Ağustos dokunulmazlık oyunu programın takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Mavi takım bu haftayı 3-2 galip kapatırken kırmızı takımdan 4 aday mavi takımdan 2 aday potaya girdi. Haftanın elemeden önceki son gününde tüm adaylar potaya gitmemek için yarışacak. En kötü tabağa sahip olan yarışmacı 7. Eleme adayı olacak. Peki, Masterchef 7. eleme adayı kim oldu? İşte, potaya son giden isim