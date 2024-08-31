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Giriş Tarihi: 31.08.2024 21:21 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 21:21

MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! Masterchef 31 Ağustos 7. Eleme adayı kim oldu, potaya hangi isim gitti?

Masterchef 31 Ağustos dokunulmazlık oyunu programın takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Mavi takım bu haftayı 3-2 galip kapatırken kırmızı takımdan 4 aday mavi takımdan 2 aday potaya girdi. Haftanın elemeden önceki son gününde tüm adaylar potaya gitmemek için yarışacak. En kötü tabağa sahip olan yarışmacı 7. Eleme adayı olacak. Peki, Masterchef 7. eleme adayı kim oldu? İşte, potaya son giden isim

MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! Masterchef 31 Ağustos 7. Eleme adayı kim oldu, potaya hangi isim gitti?

Haftanın son dokunulmazlık oyununda 7. Eleme adayı bu akşam belli oluyor. Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in tadımlarıyla haftanın son adayı belli olacak. Perde pilavını en iyi yapan isimler önümüzdeki haftayı garantilemiş olacak. İşte Masterchef 7. Eleme adayı

MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! Masterchef 31 Ağustos 7. Eleme adayı kim oldu, potaya hangi isim gitti?

Masterchef Türkiye'de haftanın eleme adayları bu akşam ile tamamlanacak. Perde pilavını en başarısız yapan isim potaya giden 7. Aday olacak. İşte o isim:

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MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! Masterchef 31 Ağustos 7. Eleme adayı kim oldu, potaya hangi isim gitti?

MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef yarışmasında bu akşam 7. Eleme adayı belli oluyor. Potaya giden isim henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! Masterchef 31 Ağustos 7. Eleme adayı kim oldu, potaya hangi isim gitti?

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

1-NİGAR

2-BEYZA

3-AKIN

4-ÇAĞLAR

5-ZÜBEYDE

6-NEVZAT

MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! Masterchef 31 Ağustos 7. Eleme adayı kim oldu, potaya hangi isim gitti?
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