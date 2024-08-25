MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI | Somer Şef açıkladı! Masterchef 24 Ağustos 7. eleme adayı kim oldu, kaşık atıldı mı?

Masterchef dokunulmazlık yarışında heyecan dorukta. Yarışmacıların ilgiye takip ettiği mücadele yarışında birbirinden lezzetli yemekler Somer, Danilo ve Mehmet şefin yorumlarından geçiyor. Günün en başarılı olan takımı yukarı çıkarken, kalan yarışmacılar eleme adayı belirlemek için mücadele ediyor. Peki, 24 Ağustos TV8 ile Masterchef 7. eleme adayı kim oldu?