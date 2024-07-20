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Haberler Yaşam MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 7. YARIŞMACI KİM OLDU? İşte 19 Temmuz 2024 MasterChef Türkiye ana kadroya giren 7. yarışmacı
Giriş Tarihi: 20.07.2024 00:26 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 00:31

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 7. YARIŞMACI KİM OLDU? İşte 19 Temmuz 2024 MasterChef Türkiye ana kadroya giren 7. yarışmacı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümde 7. önlük sahibini buldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ana kadroya giren isimler bir bir belli oluyor. MasterChef'te bu akşam iki etaptan oluşan mücadele sonunda bir isim daha ana kadroya ismini yazdırmaya hak kazandı. Peki MasterChef'te ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu? İşte yanıtı...

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 7. YARIŞMACI KİM OLDU? İşte 19 Temmuz 2024 MasterChef Türkiye ana kadroya giren 7. yarışmacı

MasterChef'in son bölümünde ana kadroya katılan 7. yarışmacıyı belirlemek için iki etaptan oluşan bir oyun oynandı. Bugün en iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı ana kadroya girmeye hak kazandı. Peki Masterchef 2024'te ana kadroya adını yazdıran 7. yarışmacı kim oldu? İşte yanıtı...

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 7. YARIŞMACI KİM OLDU? İşte 19 Temmuz 2024 MasterChef Türkiye ana kadroya giren 7. yarışmacı

MASTERCHEF İLK ETAPTA YARATICILIK OYUNU!
MasterChef 2024'te bu akşam iki etaptan oluşan oyunun ilk etabında yarışmacılardan farklı çeşitlerdeki salçalardan oluşan ana ürün verildi. Salça'nın ana ürün olduğu yemekler yapıldıktan sonra şefler tarafından yapılan tadımların ardından 5 isim adını bir sonraki tura yazdırmayı başardı. O isimler Yudum, Şirin, Akın, Serhat ve Beril oldu.

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MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 7. YARIŞMACI KİM OLDU? İşte 19 Temmuz 2024 MasterChef Türkiye ana kadroya giren 7. yarışmacı

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 7. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Serhat oldu.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 7. YARIŞMACI KİM OLDU? İşte 19 Temmuz 2024 MasterChef Türkiye ana kadroya giren 7. yarışmacı

MasterChef'te ikinci turda şefler yarışmacılardan Japon Mantısı Gyoza yapmalarını istedi. Yapılan tadımlar sonucunda Beril, Serhat ve Yudum en başarılı üç tabak seçildi.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 7. YARIŞMACI KİM OLDU? İşte 19 Temmuz 2024 MasterChef Türkiye ana kadroya giren 7. yarışmacı
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