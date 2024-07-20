MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 7. YARIŞMACI KİM OLDU? İşte 19 Temmuz 2024 MasterChef Türkiye ana kadroya giren 7. yarışmacı

MASTERCHEF İLK ETAPTA YARATICILIK OYUNU!

MasterChef 2024'te bu akşam iki etaptan oluşan oyunun ilk etabında yarışmacılardan farklı çeşitlerdeki salçalardan oluşan ana ürün verildi. Salça'nın ana ürün olduğu yemekler yapıldıktan sonra şefler tarafından yapılan tadımların ardından 5 isim adını bir sonraki tura yazdırmayı başardı. O isimler Yudum, Şirin, Akın, Serhat ve Beril oldu.