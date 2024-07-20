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MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 7. YARIŞMACI KİM OLDU? İşte 19 Temmuz 2024 MasterChef Türkiye ana kadroya giren 7. yarışmacı
Giriş Tarihi: 20.07.2024 00:26
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
00:31
MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 7. YARIŞMACI KİM OLDU? İşte 19 Temmuz 2024 MasterChef Türkiye ana kadroya giren 7. yarışmacı
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümde 7. önlük sahibini buldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ana kadroya giren isimler bir bir belli oluyor. MasterChef'te bu akşam iki etaptan oluşan mücadele sonunda bir isim daha ana kadroya ismini yazdırmaya hak kazandı. Peki MasterChef'te ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu? İşte yanıtı...