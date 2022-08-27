Haberler Yaşam Masterchef Barbaros değişimiyle ağızları açık bıraktı! Masterchef'e konuk olan Barbaros Yoloğlu’nun son halini görenler tanımakta güçlük çekti

Giriş Tarihi: 27.08.2022 23:45 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 23:50

Masterchef Barbaros değişimiyle ağızları açık bıraktı! Masterchef'e konuk olan Barbaros Yoloğlu’nun son halini görenler tanımakta güçlük çekti

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni bölümüne sürpriz bir isim konuk oldu. Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın üstlendiği MasterChef yarışmasının 2020 finalistlerinden Barbaros Yoloğlu, stüdyoda şefleri ziyaret etti. MasterChef'e katıldığı günden itibaren gerek konuşmaları gerek yemek yapma konusundaki yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran MasterChef Barbaros, değişimi ile ağızları açık bıraktı. Fazla kilolarından kurtulduğu görülen Yoloğlu'nun son halini görenler tanımakta güçlük çekti.