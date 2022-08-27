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Haberler Yaşam Masterchef Barbaros değişimiyle ağızları açık bıraktı! Masterchef'e konuk olan Barbaros Yoloğlu’nun son halini görenler tanımakta güçlük çekti
Giriş Tarihi: 27.08.2022 23:45 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 23:50

Masterchef Barbaros değişimiyle ağızları açık bıraktı! Masterchef'e konuk olan Barbaros Yoloğlu’nun son halini görenler tanımakta güçlük çekti

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni bölümüne sürpriz bir isim konuk oldu. Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın üstlendiği MasterChef yarışmasının 2020 finalistlerinden Barbaros Yoloğlu, stüdyoda şefleri ziyaret etti. MasterChef'e katıldığı günden itibaren gerek konuşmaları gerek yemek yapma konusundaki yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran MasterChef Barbaros, değişimi ile ağızları açık bıraktı. Fazla kilolarından kurtulduğu görülen Yoloğlu'nun son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

Masterchef Barbaros değişimiyle ağızları açık bıraktı! Masterchef’e konuk olan Barbaros Yoloğlu’nun son halini görenler tanımakta güçlük çekti

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan, tüm hızıyla devam ediyor.

Masterchef Barbaros değişimiyle ağızları açık bıraktı! Masterchef’e konuk olan Barbaros Yoloğlu’nun son halini görenler tanımakta güçlük çekti

MasterChef 2020 sezonunda iddialı çıkışları, yorumları ve yeteneğiyle adından sıkça söz ettiren Barbaros Yoloğlu, finale kadar gelmiş ama birinciliği Serhat Doğramacı'ya kaptırmıştı.

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Masterchef Barbaros değişimiyle ağızları açık bıraktı! Masterchef’e konuk olan Barbaros Yoloğlu’nun son halini görenler tanımakta güçlük çekti

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan, tüm hızıyla devam ediyor.

Masterchef Barbaros değişimiyle ağızları açık bıraktı! Masterchef’e konuk olan Barbaros Yoloğlu’nun son halini görenler tanımakta güçlük çekti

MasterChef Türkiye'nin 2020 sezonunda yarışan Barbaros Yoloğlu, programın yeni bölümünde şefleri ziyaret etti.

Masterchef Barbaros değişimiyle ağızları açık bıraktı! Masterchef’e konuk olan Barbaros Yoloğlu’nun son halini görenler tanımakta güçlük çekti

Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın üstlendiği MasterChef Türkiye'nin yeni bölümüne sürpriz bir isim konuk oldu.

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