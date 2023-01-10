MASTERCHEF TÜRKİYE 2023 BÜYÜK ÖDÜLÜ NEDİR?

MasterChef Türkiye 2023 şampiyonu için geri sayım devam ederken verilecek büyük ödül de merak konusu oldu.

Bu sene MasterChef Türkiye'de birinci olacak kişiye lüks bir otomobil verilecek. Aynı zamanda şampiyon olan yarışmacıya büyük bir kupa da hediye edilecek.

2018 yılında MasterChef şampiyonana 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019 ve 2020'de ise son model bir otomobil ödülü vardı.