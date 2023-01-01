MasterChef bu akşam var mı yok mu, neden yok? MasterChef yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak 2023 TV8 yayın akışı

Haftanın 5 günü izleyici karşısına çıkan TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. 1 Ocak Pazar TV8 yayın akışına göz atan izleyiciler, yarışma saatinde Sıfırıncı Gün dizisinin tekrar bölümü ile karşılaştı. Bu noktada jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yer aldığı programın yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılan ''MasterChef bu akşam var mı yok mu, neden yok?'' soruları 1 Ocak 2023 TV8 yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, MasterChef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, MasterChef yeni bölüm tarihi ve saati...