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Haberler Yaşam MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı? TV8 ile 5 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 06.10.2022 00:33 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 00:33

MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı? TV8 ile 5 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında kazanan takım belirlenirken kaybeden takım haftanın 3. ve 4. eleme adayını çıkardı. Yarışmanın detaylarına ilişkin bilgi edinmek isteyenler ise "MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?" sorularına cevap arıyor. İşte Masterchef eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan takım bilgileri.

MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı? TV8 ile 5 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef son bölümde kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından mavi ve kırmızı takım üyelerinin hazırladığı ürünler değerlendirilerek haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım belirlendi ve kaybeden takımdan 2 isim eleme adayı seçilerek potaya gönderildi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan isimler ve eleme adayı seçilen yarışmacılar bilgileri şöyle;

MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı? TV8 ile 5 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

5 Ekim 2022 Çarşamba günü TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları arasında zorlu dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı.

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MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı? TV8 ile 5 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğine oynanan dokunulmazlık oyununda jüri şefler tarafından belirlenen yemekler hazırlandı.

MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı? TV8 ile 5 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesinde mavi ve kırmızı takımlar verilen süre içerisinde ürünleri başarılı şekilde hazırlamak için tezgah başında kozlarının paylaştı. Süre sonunda ise Mehmet, Danilo ve Somer şefler ürünlerin tamamını tadarak değerlendirmede bulundu.

MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı? TV8 ile 5 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan tadım değerlendirmesi sonrasında en fazla başarılı ürün çıkaran takım mavi takım oldu ve haftanın ilk dokunulmazlığını alarak eleme adayı çıkarmaktan kurtuldu.

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