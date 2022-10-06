Haberler Yaşam MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı? TV8 ile 5 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

Giriş Tarihi: 06.10.2022 00:33 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 00:33

MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı? TV8 ile 5 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında kazanan takım belirlenirken kaybeden takım haftanın 3. ve 4. eleme adayını çıkardı. Yarışmanın detaylarına ilişkin bilgi edinmek isteyenler ise "MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?" sorularına cevap arıyor. İşte Masterchef eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan takım bilgileri.