Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 22 Ağustos Masterchef 5. ve 6. eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

Masterchef dokunulmazlık oyununda gözler takımlara çevrildi. Şeflerin tadım yaptığı gecede kazanan takım elemeden kurtulurken, kaybeden takım bireysel dokunulmazlık için yarışacak. TV 8 ile 22 Ağustos Masterchef eleme adayları belli oluyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim oldu?