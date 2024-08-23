Giriş Tarihi: 23.08.2024 01:35
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
01:35
Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 22 Ağustos Masterchef 5. ve 6. eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?
Masterchef dokunulmazlık oyunu ile gündemde. Mavi ve kırmızı takım kaptanları eşliğinde Akdeniz ülkelerinden yemekler yaparak mücadele edecek. Günün kazanan takımı rahat bir nefes alırken, kaybedeni ise kendi takımından eleme adayları belirleyecek. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim bir eleme adayı belirleyecek. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, TV 8 ile 22 Ağustos MAsterchef eleme adayları...