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Giriş Tarihi: 23.08.2024 06:09 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 06:09

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 22 Ağustos Masterchef'te 5. ve 6. eleme adayı

Masterchef dokunulmazlık oyunu ile gündemde. Mavi ve kırmızı takım kaptanları eşliğinde Akdeniz ülkelerinden yemekler yaparak mücadele edecek. Günün kazanan takımı rahat bir nefes alırken, kaybedeni ise kendi takımından eleme adayları belirleyecek. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim bir eleme adayı belirleyecek. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, TV 8 ile 22 Ağustos MAsterchef eleme adayları...

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 22 Ağustos Masterchef’te 5. ve 6. eleme adayı

Masterchef dokunulmazlık oyununda gözler takımlara çevrildi. Şeflerin tadım yaptığı gecede kazanan takım elemeden kurtulurken, kaybeden takım bireysel dokunulmazlık için yarışacak. TV 8 ile 22 Ağustos Masterchef eleme adayları belli oluyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim oldu?

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 22 Ağustos Masterchef’te 5. ve 6. eleme adayı

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, Akdeniz ülkelerinden yemekler yapmalarını istedi. Kazanan Mavi Takım oldu.

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Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 22 Ağustos Masterchef’te 5. ve 6. eleme adayı

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlığın sahibi Zeynep oldu ve bir isimi eleme adayı olarak belirledi.

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 22 Ağustos Masterchef’te 5. ve 6. eleme adayı

MASTERCHEF 5. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlığın sahibi Zeynep haftanın beşinci eleme adayı olarak Ayşe'yi seçti.

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 22 Ağustos Masterchef’te 5. ve 6. eleme adayı

MASTERCHEF 6. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 6. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli oldu ve 6. eleme adayı olan isim Alper oldu.

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