Giriş Tarihi: 15.08.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
22:34
MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 15 Ağustos 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde ilerleyen yarışmada günün konsepti Adana ülkelerinin yemekleri oldu. Günün en başarılı yemeklerini hazırlayan takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan bir yarışmacı eleme potasına gidiyor. Peki, TV8 ile 15 Ağustos 2024 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte, MasterChef son bölüm dokunulmazlık oyunu kazanan takım ve eleme adayı olan isimler...