MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 15 Ağustos 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu?

Haftanın üçüncü takım oyununun ardından MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu soruları gündemdeki yerini aldı. TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programında bugün mavi ve kırmızı takım gecenin en iyi yemeklerini yapmak için elinden gelen her şeyi ortaya koydu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 15 Ağustos 2024 MasterChef All Star eleme adayları kimler oldu? İşte haftanın eleme adayı olan ismi...