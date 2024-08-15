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Giriş Tarihi: 15.08.2024 22:33 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 22:34

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 15 Ağustos 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde ilerleyen yarışmada günün konsepti Adana ülkelerinin yemekleri oldu. Günün en başarılı yemeklerini hazırlayan takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan bir yarışmacı eleme potasına gidiyor. Peki, TV8 ile 15 Ağustos 2024 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte, MasterChef son bölüm dokunulmazlık oyunu kazanan takım ve eleme adayı olan isimler...

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 15 Ağustos 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu?

Haftanın üçüncü takım oyununun ardından MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu soruları gündemdeki yerini aldı. TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programında bugün mavi ve kırmızı takım gecenin en iyi yemeklerini yapmak için elinden gelen her şeyi ortaya koydu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 15 Ağustos 2024 MasterChef All Star eleme adayları kimler oldu? İşte haftanın eleme adayı olan ismi...

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 15 Ağustos 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın ilk eleme adayı detayları şöyle;

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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 15 Ağustos 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Günün görevi olarak yarışmacılardan Ada ülkelerinin yemeklerini yapmaları istendi. Gecenin sonunda en iyi tabakları hazırlayan takım dokunulmaz olurken kaybeden takım ise bir arkadaşını potaya göndermek için elemeye gidecek.

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda haftanın haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanan takım MAVİ TAKIM oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 15 Ağustos 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın beşinci ve altıncı eleme adayları kırmızı takım yarışmacıları arasından seçilecek ve bu isimler gecenin sonunda belli olacak.

Belli olduğunda haberimize eklenecektir.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 15 Ağustos 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu?
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