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Haberler Yaşam MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Aralık 2022 MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte dünün eleme adayları
Giriş Tarihi: 07.12.2022 06:23 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 06:24

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Aralık 2022 MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte dünün eleme adayları

Uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oylaması TV8 ekranlarında yer aldı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyunu sonucunda kazanan takım ilk galibiyetine imza atarken kaybeden takım eleme potasına haftanın ilk eleme adayını gönderdi. MasterChef son bölüme ilişkin detayları öğrenmek isteyenler "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Aralık 2022 MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte dünün eleme adayları

MasterChef Türkiye son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyununda menüyü en başarılı hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takımı ve eleme potasına giden ismi öğrenmek isteyenler yoğun şekilde "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorularına cevap arıyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef son bölümde eleme adayı olan yarışmacı ve dokunulmazlığı kazanan takıma ilişkin detaylar şöyle;

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Aralık 2022 MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte dünün eleme adayları

6 Aralık 2022 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi.

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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Aralık 2022 MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte dünün eleme adayları

Zorlu oyunda başarılı olmak isteyen her iki takım da Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde tezgah başına geçerek tüm hünerlerini gösterdi.

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Aralık 2022 MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte dünün eleme adayları

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım oldu.

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Aralık 2022 MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte dünün eleme adayları

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyununda başarılı olamayan kırmızı takım üyeleri zorlu bireysel dokunulmazlık oyunu için bir kez daha tezgah başına geçti.

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