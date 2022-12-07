MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Aralık 2022 MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte dünün eleme adayları

Uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oylaması TV8 ekranlarında yer aldı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyunu sonucunda kazanan takım ilk galibiyetine imza atarken kaybeden takım eleme potasına haftanın ilk eleme adayını gönderdi. MasterChef son bölüme ilişkin detayları öğrenmek isteyenler "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.