MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Aralık 2022 MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte dünün eleme adayları

MasterChef Türkiye son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyununda menüyü en başarılı hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takımı ve eleme potasına giden ismi öğrenmek isteyenler yoğun şekilde "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorularına cevap arıyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef son bölümde eleme adayı olan yarışmacı ve dokunulmazlığı kazanan takıma ilişkin detaylar şöyle;