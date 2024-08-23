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Giriş Tarihi: 23.08.2024 20:16 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 20:16

Masterchef dokunulmazlık oyunu 23 Ağustos | Dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu?

Masterchef Türkiye dokunulmazlık oyunu 23 Ağustos Cuma akşamı yayında. İzleyenlerin yakından takip ettiği yarışmada bu akşam bir takım dokunulmazlığın sahibi olurken, diğer takım ise bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim elenmek üzere bir isim söyleyecek. Peki, Dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu?

Masterchef dokunulmazlık oyunu 23 Ağustos | Dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu?

Danilo, Mehmet ve Somer Şef'in yorumlarıyla 23 Ağustos Masterchef'de kırmızı ve mavi takım mücadele edecek. Haftanın 6 eleme adayı bulunduğu listeye, kaybeden takımdan bir isim daha eklenecek. Peki, eleme adayı kim olacak? İşte, Masterchef dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayları...

Masterchef dokunulmazlık oyunu 23 Ağustos | Dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacıları puanlayacak.

Kazanan takım belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

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Masterchef dokunulmazlık oyunu 23 Ağustos | Dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

1. Aday: Ümmühan

2. Aday: Nevzat

3. Aday: Zübeyde

4. Aday: Çağlar

5. Aday: Ayşe

6. Aday: Alper

Masterchef dokunulmazlık oyunu 23 Ağustos | Dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

Mavi Takım

Onur (Kaptan)

Muratcan

Semih

Eda

Nigar

Nevzat

Şirin

Beril

Hakan

Ümmühan

Masterchef dokunulmazlık oyunu 23 Ağustos | Dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu?

Kırmızı Takım

Beyza (Kaptan)

Kaan

Emre

Alper

Kerem

Ayşe

Zübeyde

Ezgi

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