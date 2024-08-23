Giriş Tarihi: 23.08.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
20:16
Masterchef dokunulmazlık oyunu 23 Ağustos | Dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu?
Masterchef Türkiye dokunulmazlık oyunu 23 Ağustos Cuma akşamı yayında. İzleyenlerin yakından takip ettiği yarışmada bu akşam bir takım dokunulmazlığın sahibi olurken, diğer takım ise bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim elenmek üzere bir isim söyleyecek. Peki, Dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu?