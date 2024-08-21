Giriş Tarihi: 21.08.2024 00:56
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
00:56
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 20 Ağustos MasterChef eleme adayları belli oldu!
Masterchef dokunulmazlık oyunu için heyecan dorukta. Bir önceki gün mavi ve kırmızı takım kaptanları belirlenmişti. Mavi takımın kaptanı onur, kırmızı takımın kaptanı ise Beyza olmuştu. Şimdi ise gözler takımların mücadelesi sonucunda kazananın kim olacağına çevrildi. Peki, Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...