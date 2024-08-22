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Giriş Tarihi: 22.08.2024 21:27 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 21:27

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? TV 8 ile 22 Ağustos Masterchef eleme adayları belli oluyor!

Masterchef dokunulmazlık oyunu ile gündemde. Mavi ve kırmızı takım kaptanları eşliğinde Akdeniz ülkelerinden yemekler yaparak mücadele edecek. Günün kazanan takımı rahat bir nefes alırken, kaybedeni ise kendi takımından eleme adayları belirleyecek. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim bir eleme adayı belirleyecek. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, TV 8 ile 22 Ağustos MAsterchef eleme adayları...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? TV 8 ile 22 Ağustos Masterchef eleme adayları belli oluyor!

Masterchef dokunulmazlık oyununda gözler takımlara çevrildi. Şeflerin tadım yaptığı gecede kazanan takım elemeden kurtulurken, kaybeden takım bireysel dokunulmazlık için yarışacak. TV 8 ile 22 Ağustos Masterchef eleme adayları belli oluyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? TV 8 ile 22 Ağustos Masterchef eleme adayları belli oluyor!

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, Akdeniz ülkelerinden yemekler yapmalarını istedi. Sonuçlar açıklandığında haberimize eklenecektir.

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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? TV 8 ile 22 Ağustos Masterchef eleme adayları belli oluyor!

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Bireysel dokunulmazlık kazananı belli olduğunda sizlerle paylaşacağız.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? TV 8 ile 22 Ağustos Masterchef eleme adayları belli oluyor!

21 AĞUSTOS MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Emre bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? TV 8 ile 22 Ağustos Masterchef eleme adayları belli oluyor!

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlığın sahibi haftanın üçüncü eleme adayı olarak Zübeyde'yi seçti.

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