Giriş Tarihi: 22.08.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
21:27
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? TV 8 ile 22 Ağustos Masterchef eleme adayları belli oluyor!
Masterchef dokunulmazlık oyunu ile gündemde. Mavi ve kırmızı takım kaptanları eşliğinde Akdeniz ülkelerinden yemekler yaparak mücadele edecek. Günün kazanan takımı rahat bir nefes alırken, kaybedeni ise kendi takımından eleme adayları belirleyecek. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim bir eleme adayı belirleyecek. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, TV 8 ile 22 Ağustos MAsterchef eleme adayları...