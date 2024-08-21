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Giriş Tarihi: 21.08.2024 05:58 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 05:58

MASTERCHEF ELEME ADAYI 20 Ağustos 2024: TV8 ile dün akşam MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Masterchef dokunulmazlık oyunu için heyecan dorukta. Bir önceki gün mavi ve kırmızı takım kaptanları belirlenmişti. Mavi takımın kaptanı onur, kırmızı takımın kaptanı ise Beyza olmuştu. Şimdi ise gözler takımların mücadelesi sonucunda kazananın kim olacağına çevrildi. Peki, Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...

MASTERCHEF ELEME ADAYI 20 Ağustos 2024: TV8 ile dün akşam MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MAsterchef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununda gözler kırmızı ve mavi takıma çevrildi. Takım oyununda zeytinyağlı yemekler ile yarışmacılar hünerlerini sergileyecek. Eleme adayı da bu akşam gerçekleşecek yarışmada kaybeden takım tarafından belirlenecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef 20 Ağustos dokunulmazlık oyunu kazananı...

MASTERCHEF ELEME ADAYI 20 Ağustos 2024: TV8 ile dün akşam MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Onur oldu. Mavi takım kaptanı Onur kırmızı takım kaptanı olarak Beyza'yı seçti.

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MASTERCHEF ELEME ADAYI 20 Ağustos 2024: TV8 ile dün akşam MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmada ilk olarak taze fasulye, ayşe kadın gibi yöresel ve geleneksel yemekler yapıldı. Kırmızı takım ve mavi takım arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Dokunulmazlığı kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI 20 Ağustos 2024: TV8 ile dün akşam MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Mavi takımda bireysel dokunulmazlık oynandı. Bir yarışmacı dokunulmazlığı kazanıp eleme adayı söyledi ve ardından takım oylaması gerçekleşti.

Mavi Takım'dan 2 isim eleme potasına gitti. İkinci turda Mavi Takım'dan chicken waffle yapmaları istendi.

MASTERCHEF ELEME ADAYI 20 Ağustos 2024: TV8 ile dün akşam MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Onur en güzel tabağı yaparak şeflerden tam not aldı bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

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