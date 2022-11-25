Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 24 Kasım dün akşam MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım?

Giriş Tarihi: 25.11.2022 06:17 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 06:17

MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 24 Kasım dün akşam MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi oynandı. 24 Kasım 2022 Perşembe günü Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan oyunda verilen menüdeki ürünleri en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takım eleme adaylarını potaya gönderdi. Detayları merak eden izleyiciler ise "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının cevapları ve tüm detaylar.