Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? Son dokunulmazlık oyunu! TV8 ile 21 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?

Giriş Tarihi: 21.10.2023 23:21 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 23:21

MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? Son dokunulmazlık oyunu! TV8 ile 21 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı soruları yanıt arıyor. All Starda kıran kırana mücadele en iyiler arasında devam ediyor. Haftanın son dokunulmazlık oyunu ile pota netleşiyor. Yarışmanın takipçileri son bölüm ekranı başında yerini aldı. Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacıları uyardı ve zorlu bir potanın ortada olduğunu söyledi. TV8 ile ''MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı?'' araştırılıyor. Bu hafta şampiyonluğa veda eden isim kim olacak? İşte MasterChef eleme adayı 21 Ekim 2023…