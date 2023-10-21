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Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? Son dokunulmazlık oyunu! TV8 ile 21 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?
Giriş Tarihi: 21.10.2023 23:21 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 23:21

MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? Son dokunulmazlık oyunu! TV8 ile 21 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı soruları yanıt arıyor. All Starda kıran kırana mücadele en iyiler arasında devam ediyor. Haftanın son dokunulmazlık oyunu ile pota netleşiyor. Yarışmanın takipçileri son bölüm ekranı başında yerini aldı. Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacıları uyardı ve zorlu bir potanın ortada olduğunu söyledi. TV8 ile ''MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı?'' araştırılıyor. Bu hafta şampiyonluğa veda eden isim kim olacak? İşte MasterChef eleme adayı 21 Ekim 2023…

MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? Son dokunulmazlık oyunu! TV8 ile 21 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef eleme adayı son dakika belli oluyor. Şampiyonluk mücadelesinde yarış sürüyor. İki etaptan oluşan dokunulmazlık mücadelesinde heyecan dorukta. Mehmet, Danilo ve Somer Şef en başarılı tabakları belirleyerek kazanan takımı belirliyor ve kaybedenler bireysel mücadeleye çıkıyor. MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım/yarışmacı aldı soruları gündemde. Peki, TV8 ile 21 Ekim Masterchef eleme adayı kim oldu, MasterChef'te son eleme adayı kim oldu? İşte, cevabı!

MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? Son dokunulmazlık oyunu! TV8 ile 21 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu ile haftanın son eleme adayı belli oluyor. Pota netleşiyor ve eleme öncesi isimler belirleniyor. MasterChef adayları yarışa devam etmek için mücadele ediyor.

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MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? Son dokunulmazlık oyunu! TV8 ile 21 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?

Dokunulmazlıkta kazanan henüz belli olmadı. Yarış sürüyor.

MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? Son dokunulmazlık oyunu! TV8 ile 21 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyunu bekleniyor.

MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? Son dokunulmazlık oyunu! TV8 ile 21 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?

21 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te son eleme adayı henüz belli olmadı.

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