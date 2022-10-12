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Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı?
Giriş Tarihi: 12.10.2022 00:38 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 00:39

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları arasında ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan dokunulmazlık oyununda en başarılı ürünleri çıkaran takım dokunulmazlığın sahibi olurken başarısız takım haftanın ilk 2 eleme adayını potaya gönderdi. Zorlu oyuna ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler yoğun şekilde "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?" sorularına cevap arıyor. Merak konusu olan MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı?

MasterChef son bölümde haftanın yeni kırmızı ve mavi takımları arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Yeni kırmızı ve mavi takımlar Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık mücadelesi sonucunda 1 takım kazanarak eleme adayı çıkarmaktan kurtulurken kaybeden takım haftanın ilk 2 eleme adayını çıkardı. Detayları merak edenler "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?" sorularına cevap arıyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

MasterChef son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılara ilişkin bilgiler şöyle;

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı?

11 Ekim 2022 Salı günü TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde zorlu dokunulmazlık oyunu mücadelesi ekranlara yansıdı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde en başarılı yemeklere imza atan takım dokunulmazlığın sahibi oldu.

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MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı?

Zorlu oyun için tezgah başına geçen 2 takım, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin belirlediği menüleri hazırlamak için tezgah başında kozlarını paylaştı. Verilen sürenin sona ermesiyle sıra tadım aşamasına geldi.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef son bölümde menüdeki yemekleri hazırlayan mavi ve kırmızı takımlar yemekleri tek tek jüri şeflerin tadımına sundu. Şefler yemek bazında notlar alarak kendi aralarında görüştü.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin kendi aralarında görüşmeleri sonrasında verilen puanlar sonucunda en fazla başarılı oy alan takım mavi takım oldu ve dokunulmazlığı kazandı.

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