Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan yarışmacı

Giriş Tarihi: 12.10.2022 06:00 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 06:02

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan yarışmacı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları arasında ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan dokunulmazlık oyununda en başarılı ürünleri çıkaran takım dokunulmazlığın sahibi olurken başarısız takım haftanın ilk 2 eleme adayını potaya gönderdi. Zorlu oyuna ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler yoğun şekilde "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?" sorularına cevap arıyor. Merak konusu olan MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.