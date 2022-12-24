TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 24 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan 166. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Son bölümde son altıya kalan yarışmacılar, anneleri ile birlikte yan yana ödül oyununu kazanmak için mücadele etti. Zorlu oyunda en başarılı tabağa imza atan yarışmacı ile annesi büyük ödülün sahibi oldu. Ödül oyununun hemen ardından yarışmacılar, haftanın 4. eleme adayını belirlemek için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Bu noktada ''MasterChef eleme adayı kim oldu?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı, haftanın 4. eleme adayı hangi yarışmacı oldu? İşte, TV8 ile 24 Aralık 2022 MasterChef ödülünü kazanan yarışmacı ve haftanın son eleme adayı.