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Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 24 Aralık 2022 MasterChef ödül oyununu kim kazandı, haftanın 4. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?
Giriş Tarihi: 24.12.2022 23:18 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 23:19

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 24 Aralık 2022 MasterChef ödül oyununu kim kazandı, haftanın 4. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 24 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan 166. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Son bölümde son altıya kalan yarışmacılar, anneleri ile birlikte yan yana ödül oyununu kazanmak için mücadele etti. Zorlu oyunda en başarılı tabağa imza atan yarışmacı ile annesi büyük ödülün sahibi oldu. Ödül oyununun hemen ardından yarışmacılar, haftanın 4. eleme adayını belirlemek için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Bu noktada ''MasterChef eleme adayı kim oldu?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı, haftanın 4. eleme adayı hangi yarışmacı oldu? İşte, TV8 ile 24 Aralık 2022 MasterChef ödülünü kazanan yarışmacı ve haftanın son eleme adayı.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 24 Aralık 2022 MasterChef ödül oyununu kim kazandı, haftanın 4. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de büyük final için geri sayım devam ediyor. MasterChef'in 24 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan 166. bölümünde son altıya kalan isimler ile anneleri takım oldu ve ödül oyununda 50 bin TL'lik büyük ödül için kıyasıya yarıştı. En başarılı tabaklara imza atan yarışmacılar ve anneleri ödül oyununu kazandı. Öte yandan haftanın 4. ve son eleme adayı da bu akşam netleşecek. Şeflerin istediği kokoreç yemeğini en başarılı hazırlayan isimler eleme adayı olmaktan kurtulacak. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri, ''MasterChef eleme adayı kim oldı? MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı aldı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, TV8 ile 24 Aralık 2022 MasterChef 4. eleme adayı ve ödülü kazanan isim…

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 24 Aralık 2022 MasterChef ödül oyununu kim kazandı, haftanın 4. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'nin 24 Aralık 2022 tarihinde ekranlara gelen son bölümünde yarışmacılar, haftanın 4. eleme adayının belirlenmesi için tekrar tezgah başına geçti.

Jüri üyeleri, eleme oyununda yarışmacılardan kokoreç yapmalarını istedi.

Eleme potasına girmek istemeyen yarışmacılar, kokoreç yemeğini en başarılı şekilde yapmak için tüm hünerlerini gösterdi.

MasterChef'te haftanın 4. eleme adayı henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

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MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 24 Aralık 2022 MasterChef ödül oyununu kim kazandı, haftanın 4. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar, anneleri ile birlikte ödül oyunu için kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Mehmet, Danilo ve Somer şefler, ödül oyununda yarışmacılardan anne yemekleri yapmalarını istedi. En iyi tabağa imza atarak ödül oyununu kazanan yarışmacılar Ayaz ve Atike Hanım oldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 24 Aralık 2022 MasterChef ödül oyununu kim kazandı, haftanın 4. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLDU?

MasterChef'te ödül oyununu kazanan isimler 50 bin TL'nin sahibi oldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 24 Aralık 2022 MasterChef ödül oyununu kim kazandı, haftanın 4. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Eleme potasına giden yarışmacı Tolga, Burak ve Metin oldu.

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