TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de büyük final için geri sayım devam ediyor. MasterChef'in 24 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan 166. bölümünde son altıya kalan isimler ile anneleri takım oldu ve ödül oyununda 50 bin TL'lik büyük ödül için kıyasıya yarıştı. En başarılı tabaklara imza atan yarışmacılar ve anneleri ödül oyununu kazandı. Öte yandan haftanın 4. ve son eleme adayı da bu akşam netleşecek. Şeflerin istediği kokoreç yemeğini en başarılı hazırlayan isimler eleme adayı olmaktan kurtulacak. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri, ''MasterChef eleme adayı kim oldı? MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı aldı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, TV8 ile 24 Aralık 2022 MasterChef 4. eleme adayı ve ödülü kazanan isim…