MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 24 Kasım 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında her hafta TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin en son bölümünde ana kadro yarışmacıları arasında zorlu ve bir o kadar da kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menüdeki yemekleri en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Başarısız olan takımdan ise eleme adayları çıkarıldı. MasterChef son bölümden detaylar öğrenmek isteyenler ise "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te eleme adayı seçilen yarışmacılar ve dokunulmazlığı kazanan takıma ilişkin bilgiler şöyle;