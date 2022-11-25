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Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 24 Kasım 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın 2. eleme adayı...
Giriş Tarihi: 25.11.2022 01:36 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 01:36

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 24 Kasım 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın 2. eleme adayı...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi oynandı. 24 Kasım 2022 Perşembe günü Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan oyunda verilen menüdeki ürünleri en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takım eleme adaylarını potaya gönderdi. Detayları merak eden izleyiciler ise "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının cevapları ve tüm detaylar.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 24 Kasım 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın 2. eleme adayı...

Acun Ilıcalı yapımcılığında her hafta TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin en son bölümünde ana kadro yarışmacıları arasında zorlu ve bir o kadar da kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menüdeki yemekleri en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Başarısız olan takımdan ise eleme adayları çıkarıldı. MasterChef son bölümden detaylar öğrenmek isteyenler ise "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te eleme adayı seçilen yarışmacılar ve dokunulmazlığı kazanan takıma ilişkin bilgiler şöyle;

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 24 Kasım 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın 2. eleme adayı...

24 Kasım 2022 tarihinde TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde kritik bir dokunulmazlık oyunu daha oynandı. Zorlu oyunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ürünler mavi ve kırmızı takımlar tarafından başarılı şekilde hazırlanmak için mücadele verildi.

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MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 24 Kasım 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın 2. eleme adayı...

MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında oynanan kritik dokunulmazlık oyununda verilen menüyü yemek bazında en başarılı şekilde hazırlayan ve olumlu puan alan takım dokunulmazlık zırhının sahibi olarak eleme adayı çıkarmaktan kurtuldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 24 Kasım 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın 2. eleme adayı...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölümdeki kritik dokunulmazlık oyunu sonrasında kazanan taraf kırmızı takım oldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 24 Kasım 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın 2. eleme adayı...

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyunu sonrasında oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda kaybeden takımda bireysel olarak dokunulmazlık elde eden yarışmacı Kıvanç oldu.

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