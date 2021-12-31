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Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kim oldu? 30 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?
Giriş Tarihi: 31.12.2021 07:22 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 07:22

MasterChef eleme adayı kim oldu? 30 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde haftanın ve yılın son dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ürünleri en başarılı şekilde hazırlamayı başaran takım dokunulmazlık zırhını kazanırken başarısız olan takım bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oylamasında kozlarını paylaştı. Yarışmayı takip edenler ise "son dakika MasterChef eleme adayı kim oldu?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Son dakika MasterChef eleme adayı kim oldu? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı heyecanına sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım haftanın ve yılın son dokunulmazlığını kazanırken başarısız takım eleme adayı çıkardı. Yarışmaya ilişkin detayları merak edenler ise "son dakika MasterChef eleme adayı kim oldu?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 2021 son bölümde eleme adayı olan isim ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları şöyle;

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

30 Aralık 2021 Perşembe günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda yer alan ana kadro yarışmacıları Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen ürünleri en başarılı yapan takım olmak için tezgah başında kozlarını paylaştı. Menünün belirlenmesiyle mavi ve kırmızı takımlar aralarında iş bölümü yaparak ürünleri paylaştı.

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MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ürünlerin hazırlanması için verilen sürenin duyurulması sonrasında mavi ve kırmızı takım üyeleri sorumlu oldukları ürünleri hazırlamaya koyuldu en fazla üründe en yüksek puanları almak için hünerlerini gösteren yarışmacılar, sürenin sona ermesiyle hazırladıkları ürünleri tek tek jüri şeflerin tadımına sundu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM-HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen menüyü hazırlayan mavi ve kırmızı takımların ürünlerini tek tek tadan Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yaptıkları değerlendirmeler sonucunda tüm ürünlerde toplamda en fazla puanı alan takım Kırmızı takım oldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında 30 Aralık 2021 Perşembe günü yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde kritik dokunulmazlık oyununu kırmızı takımın kazanması sonrasında kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen ürünü en başarılı şekilde hazırlayan Eren bu hafta bireysel dokunulmazlığını kazanan isim oldu.

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