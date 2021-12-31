Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde haftanın ve yılın son dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ürünleri en başarılı şekilde hazırlamayı başaran takım dokunulmazlık zırhını kazanırken başarısız olan takım bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oylamasında kozlarını paylaştı. Yarışmayı takip edenler ise "son dakika MasterChef eleme adayı kim oldu?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Son dakika MasterChef eleme adayı kim oldu? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.