TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı heyecanına sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım haftanın ve yılın son dokunulmazlığını kazanırken başarısız takım eleme adayı çıkardı. Yarışmaya ilişkin detayları merak edenler ise "son dakika MasterChef eleme adayı kim oldu?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 2021 son bölümde eleme adayı olan isim ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları şöyle;