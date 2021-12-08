Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarına gelen MasterChef 2021 son bölümde yeni haftanın mavi ve kırmızı takımları arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen ürünleri en başarılı hazırlayan takım dokunulmazlık zırhının sahibi olurken kaybeden takım haftanın ilk eleme adaylarını çıkardı. Bu bilgilerle yarışmayı takip edenler "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına yanıt arıyor. MasterChef eleme adayı kim oldu sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler.