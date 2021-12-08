TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Yeni oluşturulan mavi ve kırmızı takımlar dokunulmazlık zırhının sahibi olmak için tezgah başında kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan dokunulmazlık oyununda verilen sürede en başarılı ürünleri çıkaran yarışmacılar dokunulmazlığı kazanan taraf oldu. Özet bilgilere erişmek isteyenler ise "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına cevap arıyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan isimlere ilişkin bilgiler şöyle;