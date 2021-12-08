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Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 7 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Favori isim potada!
Giriş Tarihi: 08.12.2021 01:20 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 01:20

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 7 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Favori isim potada!

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarına gelen MasterChef 2021 son bölümde yeni haftanın mavi ve kırmızı takımları arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen ürünleri en başarılı hazırlayan takım dokunulmazlık zırhının sahibi olurken kaybeden takım haftanın ilk eleme adaylarını çıkardı. Bu bilgilerle yarışmayı takip edenler "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına yanıt arıyor. MasterChef eleme adayı kim oldu sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 7 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Yeni oluşturulan mavi ve kırmızı takımlar dokunulmazlık zırhının sahibi olmak için tezgah başında kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan dokunulmazlık oyununda verilen sürede en başarılı ürünleri çıkaran yarışmacılar dokunulmazlığı kazanan taraf oldu. Özet bilgilere erişmek isteyenler ise "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına cevap arıyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan isimlere ilişkin bilgiler şöyle;

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 7 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

7 Aralık 2021 tarihli olarak TV8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan uzun soluklu program MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen lezzetlerden hazırlanan menüyü kırmızı ve mavi takım üyeleri hazırlayarak konuklara sundu.

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MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 7 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

Kritik dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım üyelerinin hazırladıkları ürünler konuklar tarafından tadılarak tek tek değerlendirildi. Puanlamanın sona ermesinin ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından konukların verdiği puanlar ürün bazında açıklandı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM - HANGİ TAKIM KAZANDI?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tek tek açıkladığı puanlar sonucunda konuklardan en fazla puanı alan mavi takım haftanın son kritik dokunulmazlık oyununu kazanarak, eleme potasına aday göndermekten kurtuldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 7 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021 son bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu mücadelesinde dokunulmazlık zırhını mavi takıma kaptıran kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Bireysel dokunulmazlık oyununda ise Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen ürünü en başarılı şekilde hazırlayan Mert, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 7 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununda Dilara'nın başarılı olması sonrasında kırmızı takımdan 1 yarışmacı eleme potasına girdi. Haftanın ilk eleme adayı Eren oldu.

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