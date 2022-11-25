Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Giriş Tarihi: 25.11.2022 22:26 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 22:29

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Uzun soluklu aşçılık yarışması MasterChef Türkiye son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. Acun Ilıcalı yapımcılığında ve Mehmet, Danilo, Somer şefler jüriliğinde Denizli ilimizde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında menüdeki yemekleri en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanırken başarısız olan takım ise potaya eleme adayı gönderdi. Son bölüm bilgilerine erişmek isteyenler ise "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" sorularına cevap arıyor. İşte MasterChef eleme adayı kim oldu sorusu ve dokunulmazlığı kazanan takıma ilişkin bilgiler.