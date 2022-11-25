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Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 25.11.2022 22:26 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 22:29

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Uzun soluklu aşçılık yarışması MasterChef Türkiye son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. Acun Ilıcalı yapımcılığında ve Mehmet, Danilo, Somer şefler jüriliğinde Denizli ilimizde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında menüdeki yemekleri en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanırken başarısız olan takım ise potaya eleme adayı gönderdi. Son bölüm bilgilerine erişmek isteyenler ise "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" sorularına cevap arıyor. İşte MasterChef eleme adayı kim oldu sorusu ve dokunulmazlığı kazanan takıma ilişkin bilgiler.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'nin 25 Kasım 2022 Cuma günü TV8 ekranlarına gelen son bölümünde ana kadro yarışmacılarından oluşan kırmızı ve takımlar arasından kritik bir dokunulmazlık oyunu daha oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan oyun sonunda menüde yer alan yemeklerden en fazlasını başarılı olarak hazırlayan takım dokunulmazlık zırhının sahibi oldu. Yarışmayı takip edenler ise "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılara ilişkin bilgiler şöyle;

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

25 Kasım 2022 Cuma günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde dış çekim için Denizli'ye giden mavi ve kırmızı takımlar, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde kritik dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı.

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MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarının ev sahipliğinde oynanan dokunulmazlık oyununda başarılı olmak isteyen her iki takım da menüde yer alan yemekleri en başarılı şekilde yapmak için tüm hünerlerini gösterdi.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Kritik dokunulmazlık oyununda başarılı olan takım eleme adayı çıkarmaktan kurtulurken, başarısız takım haftanın 3. eleme adayını potaya gönderdi.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye kritik dokunulmazlık oyununu kazanan takım Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmesi sonrasında belli olacak.

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