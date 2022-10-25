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Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kimler oldu? TV8 ile 25 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 22:49 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 22:52

MasterChef eleme adayı kimler oldu? TV8 ile 25 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı?

TV8 ekranlarında 25 Ekim 2022 Salı günü yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyunu sonunda kazanan takım dokunulmazlığı alırken kaybeden takım 2 eleme adayı çıkardı. Yarışmanın son bölümüne ilişkin bilgi edinmek isteyenler "MasterChef eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. TV8 ile MasterChef eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef eleme adayı kimler oldu? TV8 ile 25 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı?

MasterChef Türkiye Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlandı. Yarışmanın bu haftaki ilk bölümünde yeni haftanın kırmızı ve mavi takımları arasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi yapıldı. Zorlu oyunun ardından dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu öğrenmek isteyen izleyiciler "MasterChef eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı?" sorularına cevap arıyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM ALDI?

MasterChef son bölümde dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı olan isimlere ilişkin bilgi ve son dakika detayları şöyle;

MasterChef eleme adayı kimler oldu? TV8 ile 25 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı?

25 Ekim 2022 Salı günü TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları arasında zorlu dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı.

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MasterChef eleme adayı kimler oldu? TV8 ile 25 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğine oynanan dokunulmazlık oyununda menüdeki belirlenen yemekler hazırlandı.

MasterChef eleme adayı kimler oldu? TV8 ile 25 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesinde mavi ve kırmızı takımlar verilen süre içerisinde ürünleri başarılı şekilde hazırlamak için tezgah başında kozlarının paylaştı. Süre sonunda ise Mehmet, Danilo ve Somer şefler ürünlerin tamamını tadarak değerlendirmede bulundu.

MasterChef eleme adayı kimler oldu? TV8 ile 25 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı?

Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan tadım değerlendirmesi sonrasında en fazla başarılı ürün çıkaran takım mavi takım oldu ve dokunulmazlığı alarak eleme adayı çıkarmaktan kurtuldu.

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