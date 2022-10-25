MasterChef eleme adayı kimler oldu? TV8 ile 25 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı?

TV8 ekranlarında 25 Ekim 2022 Salı günü yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyunu sonunda kazanan takım dokunulmazlığı alırken kaybeden takım 2 eleme adayı çıkardı. Yarışmanın son bölümüne ilişkin bilgi edinmek isteyenler "MasterChef eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. TV8 ile MasterChef eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.