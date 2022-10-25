MasterChef eleme adayı kimler oldu? TV8 ile 25 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı?

MasterChef Türkiye Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlandı. Yarışmanın bu haftaki ilk bölümünde yeni haftanın kırmızı ve mavi takımları arasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi yapıldı. Zorlu oyunun ardından dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu öğrenmek isteyen izleyiciler "MasterChef eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı?" sorularına cevap arıyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM ALDI?

MasterChef son bölümde dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı olan isimlere ilişkin bilgi ve son dakika detayları şöyle;