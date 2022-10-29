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Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kimler oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 29.10.2022 06:38 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 06:38

MasterChef eleme adayı kimler oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan dokunulmazlık oyununda en fazla sayıda başarılı ürünü çıkaran takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Bu bilgilerle yarışmayı takip edenler yoğun olarak "MasterChef eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" şeklindeki sorulara cevap arıyor. Merak konusu olan MasterChef eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef eleme adayı kimler oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacılarının yer aldığı mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu oyunda en başarılı ürünleri çıkaran takım dokunulmazlık zırhını kazanırken kaybeden takımdan potaya eleme adayları gönderdi. Yarışmanın izleyicileri ise yoğun şekilde "MasterChef eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" şeklindeki sorulara cevap arıyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayı seçilen isimler ve dokunulmazlığı kazanan takım bilgileri şöyle;

MasterChef eleme adayı kimler oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde mavi ve kırmızı takımların arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yemek bazında değerlendirdiği oyunda ne fazla başarılı yemeğe imza atan takım dokunulmazlığın sahibi oldu.

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MasterChef eleme adayı kimler oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde en fazla başarılı ürünü hazırlayan mavi takım dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu.

MasterChef eleme adayı kimler oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım üyeleri arasında yapılan bireysel dokunulmazlık oyununda verilen ana ürünle en başarılı yemeği hazırlayan isim Fatma Nur oldu ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

MasterChef eleme adayı kimler oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kritik bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Fatma Nur eleme adayı olarak Metin'i seçerek potaya gönderdi.

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