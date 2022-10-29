Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kimler oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Giriş Tarihi: 29.10.2022 06:38 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 06:38

MasterChef eleme adayı kimler oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan dokunulmazlık oyununda en fazla sayıda başarılı ürünü çıkaran takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Bu bilgilerle yarışmayı takip edenler yoğun olarak "MasterChef eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" şeklindeki sorulara cevap arıyor. Merak konusu olan MasterChef eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.