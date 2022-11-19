MasterChef eleme adayı kimler oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayı

MasterChef Türkiye son bölümde haftanın son dokunulmazlık oyunu Konya'da oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan haftanın son dokunulmazlık oyununda belirlenen menüdeki ürünleri en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmaz olarak eleme adayı çıkarmaktan kurtulurken kaybeden takım Pazar günü yapılacak eleme gecesi için potaya 2 yarışmacısını gönderdi. MasterChef son bölüme ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler MasterChef eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılara ilişkin detaylar şöyle;