Giriş Tarihi: 24.08.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
08:53
MasterChef eleme adayları potada! TV8 ile 24 Ağustos Masterchef fragmanı yayında: 7. eleme adayı kim olacak?
Masterchef Türkiye dokunulmazlık oyunu 24 Ağustos fragmanı yayında. İzleyenlerin yakından takip ettiği yarışmada bir takım dokunulmazlığın sahibi olurken, diğer takım ise bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim elenmek üzere bir isim söyleyecek. Peki, Dokunulmazlığı hangi takım kazanacak? İşte, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? 24 Ağustos Masterchef fragmanı yayında!