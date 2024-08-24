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Giriş Tarihi: 24.08.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 08:53

MasterChef eleme adayları potada! TV8 ile 24 Ağustos Masterchef fragmanı yayında: 7. eleme adayı kim olacak?

Masterchef Türkiye dokunulmazlık oyunu 24 Ağustos fragmanı yayında. İzleyenlerin yakından takip ettiği yarışmada bir takım dokunulmazlığın sahibi olurken, diğer takım ise bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim elenmek üzere bir isim söyleyecek. Peki, Dokunulmazlığı hangi takım kazanacak? İşte, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? 24 Ağustos Masterchef fragmanı yayında!

MasterChef eleme adayları potada! TV8 ile 24 Ağustos Masterchef fragmanı yayında: 7. eleme adayı kim olacak?

Danilo, Mehmet ve Somer Şef'in yorumlarıyla 24 Ağustos Masterchef'de kırmızı ve mavi takım mücadele edecek. Haftanın 6 eleme adayı bulunduğu listeye, kaybeden takımdan bir isim daha eklenecek. Peki, eleme adayı kim olacak? İşte, Masterchef 24 Ağustos fragmanı yayında!

MasterChef eleme adayları potada! TV8 ile 24 Ağustos Masterchef fragmanı yayında: 7. eleme adayı kim olacak?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANACAK?

MasterChef'te haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu 24 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek.

İşte, haftanın eleme adayları;

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MasterChef eleme adayları potada! TV8 ile 24 Ağustos Masterchef fragmanı yayında: 7. eleme adayı kim olacak?

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

1. Aday: Ümmühan

2. Aday: Nevzat

3. Aday: Zübeyde

4. Aday: Çağlar

5. Aday: Ayşe

6. Aday: Alper

MasterChef eleme adayları potada! TV8 ile 24 Ağustos Masterchef fragmanı yayında: 7. eleme adayı kim olacak?

24 AĞUSTOS MASTERCHEF FRAGMANI YAYINDA!

İşte, yeni bölüm tanıtımı;

https://www.youtube.com/@masterchefturkiye/videos

MasterChef eleme adayları potada! TV8 ile 24 Ağustos Masterchef fragmanı yayında: 7. eleme adayı kim olacak?

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

Mavi Takım

Onur (Kaptan)

Muratcan

Semih

Eda

Nigar

Nevzat

Şirin

Beril

Hakan

Ümmühan

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