MasterChef eleme adayları potada! TV8 ile 24 Ağustos Masterchef fragmanı yayında: 7. eleme adayı kim olacak?

Danilo, Mehmet ve Somer Şef'in yorumlarıyla 24 Ağustos Masterchef'de kırmızı ve mavi takım mücadele edecek. Haftanın 6 eleme adayı bulunduğu listeye, kaybeden takımdan bir isim daha eklenecek. Peki, eleme adayı kim olacak? İşte, Masterchef 24 Ağustos fragmanı yayında!