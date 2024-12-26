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Haberler Yaşam MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL TARİHİ 2024: MasterChef ne zaman bitecek, finale kaç bölüm kaldı?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 19:16 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 19:16

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL TARİHİ 2024: MasterChef ne zaman bitecek, finale kaç bölüm kaldı?

Son ceket sahibini buluyor. Kerem, Onur, Eda ve Beyza'nın ardından beyaz şef ceketini giymek için Semih ve Erim tezgah başında. Son gelişmeyle birlikte MasterChef finali ne zaman, bu sezon ne zaman bitiyor gibi sorular izleyenlerin gündemindeki yerini aldı. Gözler TV8 ekranlarına dönerken yılbaşından kupa kaldıracak şampiyon için şimdiden tahminler başladı. İşte, 2024 MasterChef final tarihi hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL TARİHİ 2024: MasterChef ne zaman bitecek, finale kaç bölüm kaldı?

MasterChef Türkiye ne zaman bitecek sorusu son ceketle birlikte gündemde. Çift aşamalı puan sistemi ile yarışan yarışmacılar Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in değerlendirmeleri yanı sıra konuk şeflerin puanlamasından geçiyor. Masterchef final tarihi için geri sayım başlarken kupayı kimin kaldıracağı merak konusu. Peki; 2024 MasterChef finali ne zaman, kaç bölüm kaldı?

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL TARİHİ 2024: MasterChef ne zaman bitecek, finale kaç bölüm kaldı?

MASTERCHEF'TE CEKETLER SAHİPLERİNİ BULUYOR!

Son 6 kişi beyaz şef cceketini giymek için zorlu aşamalardan geçti. Sırasıyla Kerem, Onur, Eda ve Beyza'nın aldığı ceketin ardından son ceket için Semih ve Erim tezgah başında.

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MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL TARİHİ 2024: MasterChef ne zaman bitecek, finale kaç bölüm kaldı?

MASTERCHEF NE ZAMAN BİTECEK?

MasterChef'te ceket yarışı başladı. İlk ceket Kerem'in olurken diğer yarışmacılar final için isimlerinin yazılı olduğu ceketi giymek için yarışıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL TARİHİ 2024: MasterChef ne zaman bitecek, finale kaç bölüm kaldı?

Masterchef final tarihi henüz bilinmezken 1 Ocak itibarıyla başlayacak Survivor sezonu nedeniyle MasterChef'in aralık ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL TARİHİ 2024: MasterChef ne zaman bitecek, finale kaç bölüm kaldı?

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

31 Aralık günü yayımlanması beklenen O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı nedeniyle öncesinde final bölümünün yayımlanması beklenenler arasında.

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