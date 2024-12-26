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MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL TARİHİ 2024: MasterChef ne zaman bitecek, finale kaç bölüm kaldı?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
19:16
MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL TARİHİ 2024: MasterChef ne zaman bitecek, finale kaç bölüm kaldı?
Son ceket sahibini buluyor. Kerem, Onur, Eda ve Beyza'nın ardından beyaz şef ceketini giymek için Semih ve Erim tezgah başında. Son gelişmeyle birlikte MasterChef finali ne zaman, bu sezon ne zaman bitiyor gibi sorular izleyenlerin gündemindeki yerini aldı. Gözler TV8 ekranlarına dönerken yılbaşından kupa kaldıracak şampiyon için şimdiden tahminler başladı. İşte, 2024 MasterChef final tarihi hakkında merak edilenler...