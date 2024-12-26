MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL TARİHİ 2024: MasterChef ne zaman bitecek, finale kaç bölüm kaldı?

MasterChef Türkiye ne zaman bitecek sorusu son ceketle birlikte gündemde. Çift aşamalı puan sistemi ile yarışan yarışmacılar Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in değerlendirmeleri yanı sıra konuk şeflerin puanlamasından geçiyor. Masterchef final tarihi için geri sayım başlarken kupayı kimin kaldıracağı merak konusu. Peki; 2024 MasterChef finali ne zaman, kaç bölüm kaldı?