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Giriş Tarihi: 23.08.2024 22:24 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 22:25

MasterChef haftanın eleme adayları | 7. eleme adayı kim olacak? 24 Ağustos Masterchef fragmanı yayında!

Masterchef Türkiye dokunulmazlık oyunu 24 Ağustos fragmanı yayında. İzleyenlerin yakından takip ettiği yarışmada bir takım dokunulmazlığın sahibi olurken, diğer takım ise bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim elenmek üzere bir isim söyleyecek. Peki, Dokunulmazlığı hangi takım kazanacak? İşte, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? 24 Ağustos Masterchef fragmanı yayında!

MasterChef haftanın eleme adayları | 7. eleme adayı kim olacak? 24 Ağustos Masterchef fragmanı yayında!

Danilo, Mehmet ve Somer Şef'in yorumlarıyla 24 Ağustos Masterchef'de kırmızı ve mavi takım mücadele edecek. Haftanın 6 eleme adayı bulunduğu listeye, kaybeden takımdan bir isim daha eklenecek. Peki, eleme adayı kim olacak? İşte, Masterchef 24 Ağustos fragmanı yayında!

MasterChef haftanın eleme adayları | 7. eleme adayı kim olacak? 24 Ağustos Masterchef fragmanı yayında!

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANACAK?

MasterChef'te haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu 24 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek.

İşte, haftanın eleme adayları;

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MasterChef haftanın eleme adayları | 7. eleme adayı kim olacak? 24 Ağustos Masterchef fragmanı yayında!

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

1. Aday: Ümmühan

2. Aday: Nevzat

3. Aday: Zübeyde

4. Aday: Çağlar

5. Aday: Ayşe

6. Aday: Alper

MasterChef haftanın eleme adayları | 7. eleme adayı kim olacak? 24 Ağustos Masterchef fragmanı yayında!

24 AĞUSTOS MASTERCHEF FRAGMANI YAYINDA!

İşte, yeni bölüm tanıtımı;

https://www.youtube.com/@masterchefturkiye/videos

MasterChef haftanın eleme adayları | 7. eleme adayı kim olacak? 24 Ağustos Masterchef fragmanı yayında!

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

Mavi Takım

Onur (Kaptan)

Muratcan

Semih

Eda

Nigar

Nevzat

Şirin

Beril

Hakan

Ümmühan

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